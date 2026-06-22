Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. A seguito delle elezioni di oggi che hanno visto sfidarsi i due candidati Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, ad avere la meglio è stato proprio l’ex presidente del CONI che prende il posto di Gabriele Gravina, dimesso dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai mondiali. Una vittoria che apre una nuova fase per il calcio italiano, chiamato a ripartire dopo anni complessi e con diversi problemi strutturali ancora da sciogliere.
Malagò ha ricevuto 343,084 voti, pari al 68,58%. Abete, invece, ha ottenuto il 29,17% dei voti.
La prima decisione da prendere sarà quella della scelta del nuovo allenatore con Roberto Mancini a un passo dal ritorno.
Il calcio è lo specchio del paese. Si parla di cambiamento e di rivoluzione ma in poltrona ( Abate) ci sono sempre gli stessi e in panchina (mancini) idem. Siamo destinati all’oblio eterno!
Tutto cambia perché nulla cambi, regola sempre attuale. Ovvia un’altra mummia al comando…. in Italia il potere è detenuto da persone che nel giro di 20 anni massimo saranno morte….
Siamo in un sistema marcio e con lo Stadio palafitte arrugginite , e c’è il rischio pure di peggiorare con la cattedrale nel deserto !
persino i paesi sotto sviluppati hanno strutture migliori delle nostre ..
E in Italia si pensa sempre a fregare il popolo , ora sta ai tifosi !
“Il nuovo che avanza”. Ottima la citazione di Riccardo da “Il Gattopardo”…e pensa che è un romanzo pubblicato nel 1958 che parla dell’Italia al tempo dello sbarco in Sicilia di Garibaldi.. “”Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Che Paese meraviglioso!
Non andiamo da nessuna parte! Spiace dirlo con tutto il rispetto ma è così…viva Silvio Baldini
Mancini.. se ne andò per andare a raccattare un mucchio di soldi da altra parte infischiandosene altamente della (sua) Nazionale (e poi con quale risultati fino al suo addio??!!! ) e si riparte da lui? Centomila volte meglio ripartire da Silvione che ha capito che quando si riparte da zero lo si fa in maggior parte con i giovani e non con i soliti Bastoni, Barella, Locatelli etc. etc. che non ti hanno portato da nessuna parte e che Mancini continuerà a convocare!
Da Gravina a Malagò, se non è zuppa è pan bagnato….
Mi sa che ci sarà da aspettare ancora un bel po’ per tornare ai mondiali…
poera itaglia