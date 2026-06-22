Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. A seguito delle elezioni di oggi che hanno visto sfidarsi i due candidati Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, ad avere la meglio è stato proprio l’ex presidente del CONI che prende il posto di Gabriele Gravina, dimesso dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai mondiali. Una vittoria che apre una nuova fase per il calcio italiano, chiamato a ripartire dopo anni complessi e con diversi problemi strutturali ancora da sciogliere.

Malagò ha ricevuto 343,084 voti, pari al 68,58%. Abete, invece, ha ottenuto il 29,17% dei voti.

La prima decisione da prendere sarà quella della scelta del nuovo allenatore con Roberto Mancini a un passo dal ritorno.