Il responsabile dell’area tecnica del settore giovanile azzurro Matteo Silvestri ha parlato nel dopo gara della finale scudetto persa con il Milan.

“C’è rammarico perché quando si arriva fino in fondo ovviamente piace vincere. Siamo nuovamente dispiaciuti ma significa anche che è l’ennesima finale Scudetto che questo settore giovanile è riuscito a raggiungere negli ultimi anni. Penso sia un traguardo veramente importante. Vorrei sottolineare soprattutto il percorso di crescita avuto dai ragazzi: un gruppo che ha saputo faticare, soffrire e migliorare. Mister Gambirasio, che era al primo anno con noi, ha fatto un grande lavoro insieme con lo staff. Il rammarico del risultato c’è ma penso ci sia anche tanto di buono da portarsi dietro sia per i ragazzi che per il settore giovanile”.

“Questo è un gruppo che ha davanti ancora tanti anni di settore giovanile, sicuramente i ragazzi sono cresciuti sotto ogni aspetto, non solo calcistico ma anche umano e caratteriale. Era il primo anno che si confrontavano con un campionato nazionale ed a livello agonistico, il risultato lascia tanto rammarico ma avranno nel loro bagaglio valori ed esperienze che si porteranno dietro nel loro percorso futuro”.

“Domani affronteremo la semifinale Scudetto con l’Under 17, un altro traguardo importante, contro un avversario forte come il Genoa. I 2009 di mister Tonelli hanno avuto un percorso esaltante, con tre ragazzi che hanno vinto l’Europeo di categoria con la nazionale italiana. In generale il gruppo sta facendo una grande stagione. Domani ci giochiamo qualcosa di bello per la proprietà e per tutte le persone che lavorano nel nostro settore giovanile. E’ una stagione di cui andare fieri, ci sono basi importanti su cui poggiarsi per la prossima”.