Il tam-tam è iniziato in tarda mattinata, con diverse telefonate arrivate direttamente da alcuni colleghi di Castellammare di Stabia. Onestamente, lì per lì, la notizia ci ha sorpresi. Nel corso del pomeriggio, però, le voci si sono fatte sempre più insistenti e abbiamo anche provato a contattare il diretto interessato, che tuttavia non ha risposto alla nostra richiesta di informazioni. In serata è poi arrivato quello che potrebbe rappresentare un riscontro importante, perché la notizia è stata battuta anche dai colleghi di Sky Sport, fonte che difficilmente si espone in maniera leggera quando si parla di realtà medio piccole. Stefano Stefanelli potrebbe lasciare l’Empoli dopo appena sei mesi dal suo arrivo e dopo quelle lacrime di Monza che sembravano invece raccontare un legame destinato a proseguire. La destinazione, in questo caso, potrebbe essere – come detto – Castellammare di Stabia, con Stefanelli pronto a diventare il nuovo direttore sportivo della Juve Stabia. E attenzione, perché insieme a lui potrebbe approdare anche Pietro De Giorgio come allenatore, anche se su questo, al momento, preferiamo fermarci qui senza spingerci oltre.

La notizia è di quelle che inevitabilmente lasciano un po’ interdetti, perché onestamente Stefanelli sembrava uno dei punti fermi del prossimo Empoli. Un Empoli che, lo stiamo raccontando da giorni, vive una fase di grande incertezza per quanto riguarda il proprio futuro: non sappiamo se la società verrà venduta, se entrerà un nuovo socio, non sappiamo ancora chi sarà il nuovo allenatore, ma almeno fino a questa sera una certezza sembrava esserci, ed era rappresentata proprio dalla figura del direttore sportivo. Una certezza che adesso vacilla in maniera molto forte. E ci sentiamo di confermare la serietà della notizia proprio perché il riscontro arrivato in serata proviene da una fonte assolutamente attendibile, andando peraltro a rafforzare un’indiscrezione che già avevamo raccolto nel corso della giornata. Lo ripetiamo: a domanda diretta, Stefanelli non ci ha risposto. Adesso sarà necessario attendere i prossimi giorni, ma la sensazione è che la questione possa risolversi in tempi piuttosto brevi. Se davvero il futuro di Stefanelli dovesse essere lontano da Empoli, il club azzurro si troverebbe improvvisamente davanti a uno scenario completamente diverso, con la necessità non soltanto di scegliere un nuovo allenatore – che a quel punto potrebbe non essere nemmeno Pietro De Giorgio – ma addirittura di dover individuare anche un nuovo direttore sportivo.