Il tam-tam è iniziato in tarda mattinata, con diverse telefonate arrivate direttamente da alcuni colleghi di Castellammare di Stabia. Onestamente, lì per lì, la notizia ci ha sorpresi. Nel corso del pomeriggio, però, le voci si sono fatte sempre più insistenti e abbiamo anche provato a contattare il diretto interessato, che tuttavia non ha risposto alla nostra richiesta di informazioni. In serata è poi arrivato quello che potrebbe rappresentare un riscontro importante, perché la notizia è stata battuta anche dai colleghi di Sky Sport, fonte che difficilmente si espone in maniera leggera quando si parla di realtà medio piccole. Stefano Stefanelli potrebbe lasciare l’Empoli dopo appena sei mesi dal suo arrivo e dopo quelle lacrime di Monza che sembravano invece raccontare un legame destinato a proseguire. La destinazione, in questo caso, potrebbe essere – come detto – Castellammare di Stabia, con Stefanelli pronto a diventare il nuovo direttore sportivo della Juve Stabia. E attenzione, perché insieme a lui potrebbe approdare anche Pietro De Giorgio come allenatore, anche se su questo, al momento, preferiamo fermarci qui senza spingerci oltre.
La notizia è di quelle che inevitabilmente lasciano un po’ interdetti, perché onestamente Stefanelli sembrava uno dei punti fermi del prossimo Empoli. Un Empoli che, lo stiamo raccontando da giorni, vive una fase di grande incertezza per quanto riguarda il proprio futuro: non sappiamo se la società verrà venduta, se entrerà un nuovo socio, non sappiamo ancora chi sarà il nuovo allenatore, ma almeno fino a questa sera una certezza sembrava esserci, ed era rappresentata proprio dalla figura del direttore sportivo. Una certezza che adesso vacilla in maniera molto forte. E ci sentiamo di confermare la serietà della notizia proprio perché il riscontro arrivato in serata proviene da una fonte assolutamente attendibile, andando peraltro a rafforzare un’indiscrezione che già avevamo raccolto nel corso della giornata. Lo ripetiamo: a domanda diretta, Stefanelli non ci ha risposto. Adesso sarà necessario attendere i prossimi giorni, ma la sensazione è che la questione possa risolversi in tempi piuttosto brevi. Se davvero il futuro di Stefanelli dovesse essere lontano da Empoli, il club azzurro si troverebbe improvvisamente davanti a uno scenario completamente diverso, con la necessità non soltanto di scegliere un nuovo allenatore – che a quel punto potrebbe non essere nemmeno Pietro De Giorgio – ma addirittura di dover individuare anche un nuovo direttore sportivo.
A questo punto allenatore: 50% Andreoletti, 20% Caserta, 20% Breda, 5% Mignani, 5% Coppitelli. DS: Torna Gemmi?
In un colpo solo abbiamo perso Ds e Mister passati alla Juve Stabia ripeto Juve stabia.
A questo punto ho dei dubbi che l’Empoli possa cambiare proprieta’
E invece potrebbe essere proprio il contrario.
situazione molto cupa o c e davvero una nuova proprieta o nuovo socio che ha un direttore sportivo di fiducia oppure sembra una fuga da una situazione economica che non permette di fare scelte sul mercato in questo caso la stagione 26/27 nasce sotto auspici che definire nerissimi e essere ottimisti
Le cose sono 2.
O è imminente il passaggio di proprietà e questi nuovi vogliono metterci gente loro oppure stefanelli ha capito che la barca fa acqua da tutte le parti e preferisce fare festa.
Indipendentemente da tutto l attuale proprietà per il bene di Empoli e dell Empoli deve essere rasa al suolo.
La seconda che hai detto
No! Io non mi faccio imporre niente, amico mio! Il mio motto sai qual è? […] “Qualità o morte!”
Pensare che siamo in queste condizioni e che ci dobbiamo scordare tutto… stadio, curva , tutto insomma è veramente triste!!!
Non avevo dubbi comunque purtroppo!!!
Dopo le dichiarazioni di Co r si alla festa che si è dichiarato demoralizzato e dopo questo “colpo di scena” c’è veramente poco da stare tranquilli.
Sembra una fuga dalla nave, senza che ci siano imbarcazioni di salvataggio all’orizzonte.
Speriamo bene
demoralizzato dal fatto che stefanelli se ne va,è palese non cambia niente al vertice,dovremo fare la serie b coi ragazzi della primavera 2 mamma mia che angoscia!
bho, penso che la demoralizzazione derivi dal mancato arrivo di offerte per la cessione della società… o quantomeno da offerte ritenute congrue.
però questa è solo una mia sensazione.
spero di sbagliarmi
o bene bene o male male
attenzione se va via lo fa con il consenso del beneamato xche ha un altro anno di contratto
Quindi o si vira su altro profilo e su un altro allenatore con meno pretese o….si porta le chiavi al sindaco
Eh vabbè! Non è che avesse fatto che sfraceli sto ds. Sarà trovato un altro. Mica come quando se ne andò Carli o Vitale eh.
L’importante è azzeccare allenatore e giocatori.
L’impressione è di un fuggi, fuggi generale! Speriamo bene ..,
ma a stopunto:siamo sicuri di ripartire dalla serie b,o se rimane il presidentissimo ha malapena i soldi per iscriversi alla serie d?
Purtroppo se c è un incertezza per il futuro è normale che il ds si guardi intorno e il primo che gli dà 100 euro di più faccia le valigie.
visto quello che contava a livello operativo e decisionale non una grande perdita… la partita piu’ importante si gioca altrove… il resto sarà solo una conseguenza
In pratica non ha fatto niente di niente in un anno, senza soldi e senza portafoglio che ci sta a fare….??
Io sto iniziando seriamente a preoccuparmi !!!
Ma qualcuno ha notizie fondate e veriterie di che situazione siamo .
Sono amareggiato troppo
non e’ possibile che nessuna non sappia qualcosa
Chiedere a Vecchio Rangers
Scherzi a parte, non so che pensare
Se se ne vanno tutti…forse si riparte da dove siamo venuti… ovvero dai giovani… magari si facesse la serie b con i nostri ragazzi…
dico soltanto una cosa….stefanelli d.s. e de Giorgio allenatore…quando sono dell’Empoli molti bubbolano j li ritengono scarsi…quando poi li vogliono Catanzaro,juve Stabia ecc…all’improvviso sembra che ci portino via l’oro che abbiamo in casa…dove sta’ la verità? perché li cercano anche altre squadre?
A questo punto si spiega la demoralizzazione del beatoamato venerdì sera, lui sapeva già naturalmente e l’andare via del DS si spiega con l’immobilismo societario che lo avrebbe costretto a fare le nozze con i fichi secchi e con la sensazione di non farcela quest’anno…le sue lacrime di Monza erano di liberazione. Il fatto che vada alla Juve Stabia rende ancora più preoccupante la nostra situazione. Ripensandoci non credo al discorso che ci sia vicina una nuova società e quindi un DS di loro fiducia, purtroppo è proprio l’immobilismo che fa scappare il Ds e non il contrario.
non piacerà alla nuova proprietà.
Se non non ha senso
…basta aspettare il 15 ….luglio adesso
SI naviga a vista l’importante e non mollare l’osso ,finché la barca va lasciala andare …
maledetti doppioni !