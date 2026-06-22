Abbiamo iniziato la giornata con un articolo specifico dedicato a Pietro De Giorgio, indicandolo come il candidato numero uno per la panchina dell’Empoli. Una conferma, di fatto, rispetto a quanto già scritto nei giorni scorsi, andando a raccontare come questa potesse essere la sua settimana in chiave azzurra. Anche perché, stando alle ultime indiscrezioni, sembrava che De Giorgio, di fronte al bivio Empoli-Catania, avesse preso una decisione importante e definita, indirizzandosi proprio verso la panchina azzurra. Nel corso della giornata, però, lo scenario sembra essere cambiato. Sullo sfondo è infatti emersa una terza destinazione, quella appena raccontata per Stefano Stefanelli, che ad oggi è ancora il direttore sportivo dell’Empoli ma che potrebbe seriamente diventare quello della Juve Stabia. E proprio le vespe di Castellammare di Stabia potrebbero essere anche la prossima squadra di Pietro De Giorgio.

Nel corso di queste ore, infatti, sembra che i rapporti tra le parti si siano intensificati e che la pista stabiese possa essere diventata più forte di quella empolese, che invece soltanto questa mattina appariva ormai definita e tracciata. Certezze, chiaramente, al momento non ce ne sono. Però, provando a fare il classico gioco degli incastri, ecco che il nome di Andreoletti, sdoganato da noi sabato sera, potrebbe tornare ad essere quello più forte. E viene anche da pensare che la società, vivendo le cose da molto più vicino e con una conoscenza ben diversa rispetto a quella che esternamente può arrivare o che noi stessi riusciamo a carpire, qualcosa forse lo avesse già annusato. Per adesso dobbiamo prenderla così com’è: una forte indiscrezione che, dalla sponda Juve Stabia, sembra trovare conferme e che vorrebbe Pietro De Giorgio indirizzato verso la panchina gialloblù.

È chiaro che, di per sé, la notizia legata a De Giorgio non è clamorosa quanto potrebbe esserlo quella relativa a Stefano Stefanelli, che fino a poche ore fa rappresentava una certezza per il futuro dell’Empoli. In fondo, De Giorgio è tuttora sotto contratto con il Potenza. Però saremmo poco onesti se non evidenziassimo ancora una volta come, fino a poche ore fa, il suo nome fosse quello in assoluta pole position per diventare il nuovo allenatore azzurro. Al momento non lo depenniamo ancora dal nostro specifico toto allenatore, ma la sensazione è che, in questo momento, le parti si siano sensibilmente allontanate. Le prossime ore e le prossime giornate ci racconteranno qualcosa in più su questa giornata convulsa e, per certi versi, anche clamorosa.