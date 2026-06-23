La giornata di ieri avrebbe dovuto iniziare a mettere in fila i vari puntini, accompagnandoci pian piano verso quelle definizioni che ancora oggi restano punti interrogativi. Invece, nella sua evoluzione, ha portato ulteriore scompiglio e, più che unire i punti, ha finito per aggiungerne altri interrogativi. La domanda, a questo punto, è inevitabile: e ora che succede? Interrogativo legittimo, ma anche di non semplice lettura, almeno nei dettagli. Perché poi, a grandi linee, ciò che deve succedere resta più o meno lo stesso, con però un’ipotesi ulteriore che fino a poche ore fa non sembrava dover entrare in scena: quella legata alla direzione sportiva. È un momento complicato e complesso, che anche noi stiamo vivendo davvero giorno per giorno. Forse, però, a questo punto è più corretto dire ora per ora, visto quanto accaduto ieri, con una giornata che si era aperta in una certa maniera – anche dal nostro punto di vista giornalistico – e che si è invece chiusa con uno scenario completamente diverso.

Quello che emerge, almeno esternamente e per quelle che sono le sensazioni e le poche informazioni più concrete che arrivano, è che il quadro generale non sia al momento portatore di grandi auspici. Poi è chiaro che, mutando lo scenario di ora in ora, ci si può anche augurare che arrivi un colpo di coda positivo, ma ad oggi la sensazione non è delle più rassicuranti. Partiamo dalla questione societaria, tema dibattuto ormai da settimane, ma di fatto ancora fermo lì, con contenuti che, almeno per quello che trapela all’esterno, restano piuttosto fumosi. I famosi tre fondi – due americani e uno italiano – sarebbero interessati a rilevare le quote di maggioranza della società, lasciando comunque Fabrizio Corsi e qualche altro dirigente al proprio posto ancora per un po’ di tempo. Però siamo ancora qui a raccontare qualcosa che non vede il nero su bianco, mentre in altre piazze – leggasi Frosinone – si è arrivati a una definizione quasi in sordina. Senza che nessuno se ne abbia a male, la sensazione è un po’ quella di trovarsi davanti alla storia dello stadio: un argomento che va avanti da anni, con tante parole, tante ipotesi, tanti discorsi, ma senza che nei fatti (ad oggi) sia stata ancora mossa una pietra. Poi si arriva inevitabilmente alla parte sportiva, che non vuole essere più o meno importante rispetto al resto, ma che ha semplicemente scadenze diverse e molto più tassative. E trovarsi alla mattina del 23 giugno, quindi a una ventina di giorni dall’inizio della preparazione, senza ancora un allenatore, non è di per sé una situazione particolarmente illuminante. Non c’era niente di ufficiale, se non quello relativo all’interesse, ma l’uomo che – e torniamo ad ieri mattina – sembrava da solo al comando e pronto a prendere il timone azzurro, 24h dopo sembra molto più lontano; parliamo ovviamente di Pietro De Giorgio. Va detto, per correttezza, che l’Empoli non è l’unica squadra di Serie B in questa condizione, ma il problema rischia di aggravarsi se davvero Stefano Stefanelli dovesse accettare la Juve Stabia.

Perché se la notizia raccontata ieri sera dovesse trovare conferma definitiva, allora l’Empoli si troverebbe non solo a dover scegliere un nuovo allenatore, ma anche a dover individuare un nuovo direttore sportivo. E questo, onestamente, fino all’ora di pranzo di ieri sembrava uno scenario nemmeno lontanamente ipotizzabile. Trovare una nuova guida per l’area sportiva non è una di quelle operazioni che si fanno in poche ore, soprattutto se la situazione non era stata preventivata. Viene da pensare che a gennaio, quando si passò da Gemmi a Stefanelli, quella successione covasse da tempo nelle stanze di Monteboro prima di concretizzarsi. E, a scanso di equivoci, ribadiamo anche che il contratto di Gemmi è in scadenza il 30 giugno 2026, quindi l’ex direttore sportivo del Cosenza non rappresenterebbe comunque una strada percorribile, indipendentemente dal gradimento. Lo sappiamo bene: stiamo facendo un discorso che al momento non porta ancora a niente di concreto. Lo anticipiamo prima che qualcuno, legittimamente, possa farlo notare. Però questa è la fotografia di stamani. Una fotografia che, speriamo anche in maniera sincera, possa cambiare nel giro di poche ore. E se così sarà, con grande piacere e tempestività, andremo a raccontare tutte le nuove evoluzioni di questa strana, particolare e per certi versi anche tribolata estate azzurra. E chissà che questa “sofferenza”, fatta di incertezze, di attese e di situazioni ancora da mettere a posto, non possa poi raccontarci una stagione diversa da quella che oggi immaginiamo. Un po’ come accadde lo scorso anno, ma stavolta in una prospettiva diametralmente opposta.