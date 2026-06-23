La giornata di ieri avrebbe dovuto iniziare a mettere in fila i vari puntini, accompagnandoci pian piano verso quelle definizioni che ancora oggi restano punti interrogativi. Invece, nella sua evoluzione, ha portato ulteriore scompiglio e, più che unire i punti, ha finito per aggiungerne altri interrogativi. La domanda, a questo punto, è inevitabile: e ora che succede? Interrogativo legittimo, ma anche di non semplice lettura, almeno nei dettagli. Perché poi, a grandi linee, ciò che deve succedere resta più o meno lo stesso, con però un’ipotesi ulteriore che fino a poche ore fa non sembrava dover entrare in scena: quella legata alla direzione sportiva. È un momento complicato e complesso, che anche noi stiamo vivendo davvero giorno per giorno. Forse, però, a questo punto è più corretto dire ora per ora, visto quanto accaduto ieri, con una giornata che si era aperta in una certa maniera – anche dal nostro punto di vista giornalistico – e che si è invece chiusa con uno scenario completamente diverso.
Quello che emerge, almeno esternamente e per quelle che sono le sensazioni e le poche informazioni più concrete che arrivano, è che il quadro generale non sia al momento portatore di grandi auspici. Poi è chiaro che, mutando lo scenario di ora in ora, ci si può anche augurare che arrivi un colpo di coda positivo, ma ad oggi la sensazione non è delle più rassicuranti. Partiamo dalla questione societaria, tema dibattuto ormai da settimane, ma di fatto ancora fermo lì, con contenuti che, almeno per quello che trapela all’esterno, restano piuttosto fumosi. I famosi tre fondi – due americani e uno italiano – sarebbero interessati a rilevare le quote di maggioranza della società, lasciando comunque Fabrizio Corsi e qualche altro dirigente al proprio posto ancora per un po’ di tempo. Però siamo ancora qui a raccontare qualcosa che non vede il nero su bianco, mentre in altre piazze – leggasi Frosinone – si è arrivati a una definizione quasi in sordina. Senza che nessuno se ne abbia a male, la sensazione è un po’ quella di trovarsi davanti alla storia dello stadio: un argomento che va avanti da anni, con tante parole, tante ipotesi, tanti discorsi, ma senza che nei fatti (ad oggi) sia stata ancora mossa una pietra. Poi si arriva inevitabilmente alla parte sportiva, che non vuole essere più o meno importante rispetto al resto, ma che ha semplicemente scadenze diverse e molto più tassative. E trovarsi alla mattina del 23 giugno, quindi a una ventina di giorni dall’inizio della preparazione, senza ancora un allenatore, non è di per sé una situazione particolarmente illuminante. Non c’era niente di ufficiale, se non quello relativo all’interesse, ma l’uomo che – e torniamo ad ieri mattina – sembrava da solo al comando e pronto a prendere il timone azzurro, 24h dopo sembra molto più lontano; parliamo ovviamente di Pietro De Giorgio. Va detto, per correttezza, che l’Empoli non è l’unica squadra di Serie B in questa condizione, ma il problema rischia di aggravarsi se davvero Stefano Stefanelli dovesse accettare la Juve Stabia.
Perché se la notizia raccontata ieri sera dovesse trovare conferma definitiva, allora l’Empoli si troverebbe non solo a dover scegliere un nuovo allenatore, ma anche a dover individuare un nuovo direttore sportivo. E questo, onestamente, fino all’ora di pranzo di ieri sembrava uno scenario nemmeno lontanamente ipotizzabile. Trovare una nuova guida per l’area sportiva non è una di quelle operazioni che si fanno in poche ore, soprattutto se la situazione non era stata preventivata. Viene da pensare che a gennaio, quando si passò da Gemmi a Stefanelli, quella successione covasse da tempo nelle stanze di Monteboro prima di concretizzarsi. E, a scanso di equivoci, ribadiamo anche che il contratto di Gemmi è in scadenza il 30 giugno 2026, quindi l’ex direttore sportivo del Cosenza non rappresenterebbe comunque una strada percorribile, indipendentemente dal gradimento. Lo sappiamo bene: stiamo facendo un discorso che al momento non porta ancora a niente di concreto. Lo anticipiamo prima che qualcuno, legittimamente, possa farlo notare. Però questa è la fotografia di stamani. Una fotografia che, speriamo anche in maniera sincera, possa cambiare nel giro di poche ore. E se così sarà, con grande piacere e tempestività, andremo a raccontare tutte le nuove evoluzioni di questa strana, particolare e per certi versi anche tribolata estate azzurra. E chissà che questa “sofferenza”, fatta di incertezze, di attese e di situazioni ancora da mettere a posto, non possa poi raccontarci una stagione diversa da quella che oggi immaginiamo. Un po’ come accadde lo scorso anno, ma stavolta in una prospettiva diametralmente opposta.
Stefanelli accetta la j. Stabia se il ben.eamato lo libera altrimenti nisba Allora si palesa un profondo malessere in seno alla società e mi domando come abbia fatto ad iscriversi e a saldare tutti gli arretrati stipendi e contributi
con tante liberatorie???? mah la vedo bigia
siamo alla frutta anzi al dessert .
Ragazzi é finito il tempo degli spifferi, delle voci, delle mezze parole ecc.
Chi sa con certezza o quasi parli…e parli subito!
giusto ora basta di mezzi discorsi.
Ma chi volete che sappia qualcosa?
CORSI VENDI
Rebe Vattene! Male assoluto di questa società!
“Fanno con il loro*, vanno lasciati stare e ringraziati”
(* non ci hanno mai messo una lira di suo, de.men.ti)
“É una s.p.a., non devono rendere conto ai tifosi di quello che fanno”
“30 anni di successi, dobbiamo fidarci”
Finchè l’empoloide ragiona così non c’è speranza di tirarci fuori le gambe.
Forza Empoli ma se non sanno quasi nulla i giornalisti locali come facciamo a saperlo noi semplici tifosi?
A volte qualcosa arrivava dal referente sponsor che frequenta a volte Monteboro, a volte da altre persone vicine al beatoamato, ma ora nessuno sembra sapere e tutti riferiscono quello che è di dominio pubblico.
P.s. per capire l’immobilismo che c’è a distanza di 1 mese e mezzo dalla fine del campionato c’è immobilismo anche sul discorso di pubblicità/cartellonistica all’interno dello stadio. Mai successo a memoria.
Caro Andrea, io mi riferisco a persone come Vecchio Rangers che da un po’ di tempo vanno dicendo cose del tipo “tranquilli, saprete tutto questa settimana” ecc.
Vecchio Rangers è Claudio con uno dei suoi 70 nickname differenti.
Una persona con evidenti problemi che ha bisogno di essere al centro dell attenzione.
Il top del suo disagio lo raggiunge quando risponde a domande da lui fatte cambiando nickname.
Grande Andrea senti la gente come sta male si auto risponde cambiando il nickname
ho notato anche io la scorsa sett che il terreno di gioco e lasciato andare non lo so mi pare una situazione strana
P.s. Forse in questo caso dipende anche dal L-U,P.I che era il referente ultimo del discorso sponsorizzazioni ed ora non c’è più e chi lo sta sostituendo si sta trovando immagino in un mare di cose da svolgere.
Vado contro corrente. Secondo me sono tutte mosse fatte prima di annunciare il nuovo socio. Via la vecchia guardia e si riparte con gente nuova, compreso il DS.
Se metto i soldi e compro, voglio anche scegliere DS e allenatore.
Madonna che palle sti commenti di persone prevalentemente disagiate con plurinickname.
Se Stefanelli va alla Juve Stabia (non mi pare ci sia ufficialità) ben per lui, ne troviamo un altro. Non parliamo di chissà chi. Certo, a due settimane dal ritiro non è un semplice.
Ma basta con questi commenti disagianti degli stessi nick che dicono le stesse identiche cose da 6 o 7 anni. E ora si stanno segando sul PC su questo momento delicato per la società.
fate l abbonamento a questi mascalzoni
Io faccio l’abbonamento all’Empoli, non alla dirigenza, da ormai 31 anni filati. Se tifi dovrebbe essere un ragionamento logico e normale. Non per te evidentemente.
il mio animo è un mix tra sbigottimento, incertezza e paura…. non so cosa pensare…. ma da una possibile ripartenza, siamo passati rapidamente all’inizio della fine…. boh…. peccato che tutto sia arrivato quando si è festeggiato i 50 anni del tifo a Empoli…. non vorrei che si passasse alla sindrome di Pistoiese, Livorno e Grosseto….. ovvero a vivere di ricordi!!!!
Anche io solitamente vedo il bicchiere mezzo pieno, ma a questo giro sono preoccupato.
Non mi preoccupa fare una squadra di lotta, operaia, con pochi soldi, mi preoccupa non sapere niente e vedere la faccia del pres alla festa, le sue parole, lo scorrere del tempo navigando a vista.
il problema non è Stefanelli o allenatore di turno…
il problema è che questo è solo la punta di iceberg.
che tutto quello che sta succedendo è sintomo di profondo malessere e situazione allo sbando.
Empoli nel corso degli anni ha conseguito grandi risultati grazie a programmazione
a saper anticipare tempi e altre società nelle scelte di allenatori e giocatori.
La vendita se leggete anche le dichiarazioni della contessina non è mai stata presa nemmeno in considerazione. Questi cercavano solo soldi freschi che qualche pesce gli portasse per continuare la loro sfrenata vita da nababbi ma rimanendo padroni, perciò impossibile no? Come sullo stadio…certo che si fa, quando si trovano i soldi extra che c’è lo fanno ma loro non mettevano 1 euro.
Ora siamo arrivati alla fine, il barile è stato raschiato e si va avanti finché avranno da riscuotere qualche milione per continuare a pagarsi i loro stipendi milionari invece di diminuirseli e poi………boh???
Ma cavolo !!!! Alla festa avrà parlato con qualcuno, avrà fatto qualche confidenza. Stare qui a stillare gli eventi (quasi mai positivi) e’ veramente snervante.Sembra proprio di aver imboccato un tunnel che porta solo alla fine della strada.
Presidente si gioca il futuro della famiglia…figli ecc ..Empoli valutato da esterno tra 50 e 70 milioni… però al lordo di eventuali debiti…in più vuole rimanere gestore dell’aspetto sportivo un periodo tra 5 e 10 anni come Pozzo e Percassi…e con con garanzia scritta di non essere licenziato all’improvviso dai nuovi padroni…non è facile chiudere il cerchio
Perché vengono cancellati i messaggi di Vecchio Rangers?
Perchè loggarsi indicando email di ignare terze persone e commentare usando sistematicamente più nicknames ha delle conseguenze.
👏👏👏👏.
Finalmente
Giusto
Tana per forza Empoli
No, guarda, hai capito male. Io ho sempre usato solo un nickname collegato ad un solo indirizzo
Parafrasando il titolo di un film di Troisi e Benigni: “Non ci resta che…attendere”
sinceramente il problema non è se Stefanelli va via se non si sa l ‘allenatore e si naviga a vista il problema e’ perché accade tutto questo e si ha la sensazione di un fuggi fuggi generale
A questo punto aspettiamo e vediamo.
Voglio essere positivo e pensare che la cessione sia imminente.
In caso contrario siamo vicini ai libri in tribunale.
André se porti i libri in tribunale vuol dire tabula rasa svincolo di tutti i tesserati perdita del titolo sportivo e ripartenza dall eccellenza con un nuovo nome ti assicuro che l ipotesi è veramente allucinante. sarebbe esattamente quello che è capitato l’anno scorso alla spal di Ferrara e mi auguro veramente che non succeda
scusate ma libri in tribunale di che cosa? L iscrizione è stata fatta (ieri Malagò ha riferito che in A e B non ci sono casi di ripescaggi), al massimo si fa con quello che hai in casa. Dobbiamo anche capire che una società non si vende in 2 mesi, poi se devi o vuoi trattare con 2 3 soggetti i tempi si allungano. Probabilmente era meglio ripartire e posticipare all’autunno la vendita, ma questo coincidere con il mercato rende tutto più difficile. Il ds che se ne va all’improvviso penso sia una cosa plausibile in caso di nuovo proprietario, si solito ds e allenatore sono i primi a saltare se cambia gestione. Il fatto ce se ne vada a gambe elevate darebbe il senso di una vicenda vicina alla conclusione. Però il fattore temporale rimane decisivo per iniziare a preparare la stagione.
Senza aiuto esterno non arrivi a giugno secondo me.
Si fa per ragionare dato che di dati oggettivi non ci sono.
Penso che l’ipotesi più plausubibile al momento sia:
Offerte di possibili acquirenti ricevute ma considerate non adeguate anche solo per ripianare i debiti.
Zero soldi, si vende tutto il vendibile, anche l’invendibile per provare a galleggiare.
Faremo con i nostri giovani di proprietà che non si riesce a piazzare (quelli scarsi), aggregando alla rosa quelli ancora più giovani con la speranza che qualcuno espolda.
Si sta un anno con il cappello in mano sperando che qualcuno ci metta si soldi con il fantasma del fallimento sempre presente.
Partiamo in ritardo rispetto a tutti senza direttore sportivo
Addio progetto stadio.
Sono pessimista ma le ultime settimane mi hanno portato a pensare ciò.
Spero di sbagliarmi
Ora vi dico il mio pensiero …
e il mio ho solo messo insieme 11 anni di sbagli …
Inizio per me lo sbaglio maggiore il progetto da 60 milioni farlocco tempo perso impossibile averci un profitto , con i nostri numeri , poi aver fatto credere che i numeri erano triplicati , anzi e andato a peggiorare saremo al minimo storico degli ultimi 30 anni , sbaglio principale non aver tirato i soldi fuori nel primo progetto da 8 / 11 milioni con poco più per l’atletica senza aver capito che dovevamo anticipare tutti ora eravamo, tranquilli ,ora si poteva ragionare di fare la tribuna nuova solamente , perché bastava ragionare i costi elevati ,la cara vita ,il calcio che non attira più come una volta …
la colpa non so di chi può essere ,ma in 10 anni avevi pagato il debito stadio che si pagava da solo ….ora 60 milioni sarà una botta colossale ,ma i Lotti cosa avrebbe fatto fino a ora ? i Lupi ? Gh,elfi forse era quello che aveva capito cosa andava fatto !
invece essere ingordi porta ad allontanare la gente la vita è un dare, avere se no sei un nulla cosmico …
se… se… avrei, ma se potessi….avrei fatto…. senti Enrico…. sono parole al vento che hanno valenza meno di zero…. ora c’è da capire chi e come…. poi a cascata tutto il resto… ma se i fatti non ci portano chi e quanto mettere…. tutto il resto non parte nemmeno….
il problema e’ sempre uno , chi compra vuole gestire in autonomia o con uno che gestisce sotto indicazione che non vuole perdere i privilegi attuali e futuri ,
chi compra e mette i soldi , decide
Stop
E il mio pensiero che sia sbagliato o no lo dico da 10 anni , ancora aspetto la smentita coi fatti , e comunque il futuro non è che se lo fai gigante porti poi un guadagno sicuro c’è un limite , e va capito quale e …
Guarda caso chi potrebbe rischiare città con bacini maggiori lo fanno più piccolo, qui qualcuno sta sbagliando e non credo siano tutto il resto di tutte le città Italia !
Enrico ma tu pigli di bischero da tutti ma perché non fai anche te come fa vecchio rangers / Claudio quando scrivi risponditi cambiando il nome ahahahahhahahahahahahahahahahah
E comunque per tutti gli Empolesi che lo vogliono sapere come giustamente ha detto nel commento di prima di tifoso ansioso , il corsi si è confidato un po con quella parte di tifosi che non hanno mai smesso di stare con la squadra e loro sanno già da quale azienda verrà comprata l’Empoli , il resto è solo chiacchiere da bar
Da chi ? al momento ho dimostrato con la pazienza che i bischeri siamo in tanti anzi sono quelli come te , che si credono superiori a sto caxxo!
Gratis che dia un profitto e chi non lo vorrebbe , e ci sono i fondi tanto si triplica i numeri! 😂🤣😂
Le trattative si sono arenate se non concluse del tutto secondo me proprio per il ruolo dello stesso beatoamato (forse) ma quasi sicuramente per il ruolo non previsto (dei figli, specie la contessina). Il beatoamato cercava soci di minoranza, quando ha capito che non bussava nessuno alla porta ha aperto alla cessione della maggioranza, ma rimanendo tutti in sella, cosa evidentemente non accettabile da chi poteva arrivare.
In questo empasse il DS va via e siamo nella melma.
Questa è un’idea che credo sia molto vicina alla realtà.
Aspettiamo, ma sono preoccupato.