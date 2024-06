La panchina dell’Empoli resta vacante e la ricerca di un nuovo allenatore si complica. Eusebio Di Francesco, indicato come prima scelta per sostituire Davide Nicola, sembra ora più lontano dall’approdo in azzurro. Dopo un primo contatto tra le parti, le trattative hanno subito una battuta d’arresto a causa di divergenze economiche e di visioni differenti sulla costruzione della squadra. Fonti vicine alla società empolese riferiscono che le richieste economiche di Di Francesco siano risultate troppo elevate per le casse dell’Empoli. Nonostante inizialmente si sperasse di trovare un compromesso, le ultime ore non hanno visto progressi significativi in tal senso.

La situazione rimane in evoluzione, con l’Empoli che non ha ancora chiuso definitivamente la porta all’ex allenatore del Frosinone. Tuttavia, affinché le trattative possano riprendere, sarebbe necessario un netto ridimensionamento delle pretese da parte di Di Francesco, scenario che al momento appare poco probabile. Di Francesco è anche sotto osservazione da parte del Venezia, ma anche dalla città lagunare arrivano segnali di difficoltà per chiudere un accordo. Anche in questo caso, le richieste economiche dell’allenatore non sembrano essere in linea con le possibilità del club.

Con l’inizio della prossima settimana come deadline per trovare un nuovo tecnico, l’Empoli deve esplorare altre opzioni. Restano vive le candidature di Gabriele Cioffi e, soprattutto, di William Viali, ex allenatore del Cosenza, che pare avere un canale privilegiato con il nuovo direttore sportivo, Roberto Gemmi. La corsa alla panchina azzurra è ancora aperta, ma il tempo stringe e le decisioni cruciali devono essere prese al più presto. L’Empoli, desideroso di iniziare la preparazione per la prossima stagione con il giusto leader in panchina, dovrà muoversi con decisione e risolutezza nelle prossime ore.