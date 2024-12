Venerdi sera, al Castellani, arriverà il Torino. L’ultimo precedente risale allo scorso aprile, una partita chiave per la salvezza della squadra di Nicola. Terminò 3-2 per gli azzurri con il gol di Niang arrivato nel recupero del secondo tempo dopo che il Toro era riuscito a pareggiare per la seconda volta l’incontro. Vantaggio empolese con Cambiaghi, poi pareggio di Zapata. Cancellieri per il nostro 2-1, ancora Zapata per il 2-2 e poi il gol vittoria di Niang. Rivediamo le immagini di quel match: