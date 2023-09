Per gli azzurri arriva la quinta sconfitta su cinque gara in questo campionato. La squadra ha però dato quelle risposte che le venivano chieste, e sul piano del gioco (con dei positivi margini di miglioramento) e sul piano della volontà. L’Inter, per vincerla, ha dovuto tirar fuori il coniglio dal cilindro con un sassata di Dimarco da fuori. Vero che i numeri dicono Inter, vero che alla fine si registra un solo tiro in porta (Ranocchia su punizione), ma le sensazioni per il futuro sono positive. Vediamo le immagini salienti della partita: