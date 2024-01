E’ arrivata la seconda ufficialità in entrata nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Dopo diversi giorni, tra alti e bassi, alla fine Alberto Cerri è arrivato dal Como per aumentare lo spessore offensivo della squadra. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni. Se queste non dovessero essere centrate, e non scattasse l’obbligo, l’Empoli avrà però sempre la possibilità di esercitare il diritto di riscatto. La cifra è di poco inferiore ai tre milioni di euro.

Cerri in stagione ha giocato veramente poco. Dopo aver segnato alla seconda giornata è stata vittima di un infortunio alla testa che lo ha tenuto fuori per sei gare. Al suo rientro, complice anche il cambio di allenatore, non ha più trovato quegli spazi che pensava. Logico i voler provare una nuova esperienza con, addirittura, il ritorno in serie A. In carriera Cerri è uno che ha sempre dimostrato di saper timbrare il cartellino (in serie A 73 presenze e 5 gol), siamo dunque certi che la scelta sia caduta su di lui in virtù della cieca fiducia da parte di Monteboro. Ricordiamo che Cerri vanta venti presenze con la nazionale Under 21.

Ad Alberto il nostro benvenuto ad Empoli.