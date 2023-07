Il dopo Buscè inizia oggi. La società azzurra ha infatti da pochi minuti ufficializzato Alessandro Birindelli come nuovo allenatore della formazione Primavera. La sensazione era che il nome che potesse uscire fosse tra lui e Davide Moro.

Birindelli nelle ultime due stagioni è stato l’allenatore della formazione Under 16 azzurra. Per lui un trascorso da calciatore con la maglia azzurra giocando ben 121 partite con due promozioni che lo hanno visto dalla C alla A. Poi il passaggio alla Juve nel 1997. Nato a Pisa nel 1974, Birindelli fa l’allenatore dal 2010, iniziando come vice nella nazionale dello Zambia.

Sarà un compito davvero difficile quello che lo attende con un passato ingombrate che si farà fatica a dimenticare. A lui il nostro più sincero in bocca al lupo