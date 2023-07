Sembrano già essere definiti i due giocatori che nello scacchiere azzurro andranno a sostituire, nel 4-2-3-1, Cambiaghi ed Akpa Akpra. Detto già di Maldini Jr, per il quale siamo ai dettagli, l’altro nome (già sdoganato da PE) è quello di Micheal Folorunsho. In questo caso non siamo ancora vicini ma la strada parrebbe già essere segnata. Il passo che si attende è quello del Napoli. La società campione d’Italia infatti si dovrebbe incontrare a breve con giocatore e procuratore per definire i dettagli sul prolungamento del contratto.

Messa a posto questa situazione – da Napoli si parla di un triennale – il giocatore verrà girato in prestito. Empoli, salvo sorprese dell’ultima ora, è la destinazione già decisa e sottoscritta anche dallo stesso classe 1998. La formula, poi non sono da escludere novità, dovrebbe essere quella del prestito secco. Da Napoli ci dicono che, nonostante l’età, il club di De Laurentiis sarebbe voglioso di dare un’occasione al giocatore, ma prima serve un anno pieno di serie A. Le prossime giornate saranno decisive. Difficile, ma non impossibile anche per via dei nulla osta, vederlo il primo giorno di lavoro.