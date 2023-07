Netta accelerata da parte della dirigenza azzurra per arrivare al primo vero colpo in entrata. Si guarda in avanti, all’attacco, e lo si fa con un profilo giovane dal cognome davvero pesante. Come già anticipato qualche giorno fa, parlando di interesse, Daniel Maldini pare essere davvero vicino a poter chiudere con l’Empoli. Stando alle ultime informazioni raccolte, le parti avrebbero trovato l’intesa e nelle prossimo ore si potrebbe addirittura arrivare all’ufficialità.

Detto che al momento non si conoscono nel dettaglio le cifre, la formula potrebbe seriamente essere quella del riscatto a favore dell’Empoli (3/4 milioni) con però poi il controriscatto da poter esercitare dal Milan che dovrebbe, in quel caso, valere un milione per l’Empoli. L’obiettivo è quello di provare ad avere il giocatore (non soltanto lui) per l’inizio del ritiro fissato per lunedi prossimo. Salvo sorprese, il prossimo articolo specifico sull’ex Spezia classe 2001, sarà di benvenuto.