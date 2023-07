Dallo scorso anno la Lega di Serie A si è decisamente migliorata dal punto di vista della divulgazione dei cosidetti, anticipi e posticipi. Uno dei grandi problemi riscontrati da tutti, società comprese, era proprio quello di non conoscere quasi fino all’ultimo la reale collocazione temporale di una partita. Questo ha provocato non pochi disagi a tutti i livelli. Come detto, dalla passata stagione c’è stato un netto miglioramento da questo punto di vista, con l’introduzione di un calendario ad hoc per conoscere quando tot giornate verranno ufficializzate.

Domani, per cominciare, verranno definite tutte le partite dalla 1a alla 4a giornata. Si farà ancor meglio il 6 di Settembre quando si potrà avere il dettaglio ufficiale fino al termine del girone di andata. Altro momento importante sarà quello datato 20 Dicembre, in quel caso sapremo quando ogni squadra giocherà le prime nove gare del girone di ritorno. Il 6 Febbraio arriverà un contentinto visto che verrà svelata solo la collocazione della 30a giornata. Il 19 Marzo invece potremo conoscere tutto il quadro per le partite che andranno dalla 31a alla 33a. Si va poi fino alla penultima, e questo accadrà il 19 Aprile, con poi a restare fuori solo il gran finale che verrà snocciolato il 20 Maggio.