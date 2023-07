Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato ieri sera un intervista ai giornalisti presenti al premio Fair Play Menarini a Fiesole.

A che punto è il calciomercato dell’Empoli?

“Stiamo muovendoci cercando di porci degli obiettivi, non è giusto fare dei nomi perchè a voi vi servono quelli ma a noi ci serve annunciare quando si è preso un calciatore. Qualche nome viene fuori, c’e concorrenza di altre squadre, noi facciamo valere il fatto che siamo adatti per i giocatori giovani, una cosa che abbiamo costruito negli anni.”

Avete ricevuto telefonate per Baldanzi?

“E’ un ragazzo stimato da molti grandi club, ce lo sta dicendo anche il procuratore, quello che può succedere da ora al 1° settembre non si sa, l’orientamento sarebbe di tenerlo perchè è un ragazzo che è al 70/80% delle sue potenzialità, anche fisiche. Ci ha dato una mano lo scorso anno ma l’anno prossimo potrebbe darcene anche di più, per una volta ci piace pensare di poterselo godere più del normale.”

La situazione su Parisi

“Ho fatto una battuta sul fatto che diventi il capitano perchè ora tutti si aspettano che noi si ceda Parisi, è un giocatore al 90% della sua maturazione ma ancora molto giovane con grandi margini di miglioramento. Se viene una squadra più importante è giusto prenderla in considerazione anche per il ragazzo. Ha ancora 3 anni di contratto, anche importante per i nostri parametri, sarei comunque felice per lui in caso arrivasse un grosso club perchè noi si vive di questo anche se non è mai facile salutare quando vanno via, come abbiamo fatto con Vicario, Cambiaghi, Akpro.”

Su Vicario si aspettava che rimanesse in Italia?

“L’Inter mi ha chiamato fino all’ultimo giorno utile chiedendomi a che punto era la trattativa con il Tottenham ma che avrebbero avuto bisogno di diversi altri giorni di attesa e quindi lasciando il via libera alla sua cessione in Inghilterra.”

Il debutto in campionato sarà contro il Verona dove l’anno scorso Baldanzi siglò il suo primo gol in Serie A

“E una bella ginocchiata dopo un ora che ce lo ha tolto più di un mese. Fu protagonista di un grande primo tempo poi quell’episodio l’ho digerita male e mi ha dato molta noia perchè provocò un brutto infortunio al nostro giocatore”

Ha temuto di perdere Pietro Accardi?

“L’ho temuto si, quando poi diventano bravi diventano appetibili da altre squadre. Io vivo con lui in simbiosi più che con la mia famiglia, in questo periodo specialmente. E’ una persona che ha grandi qualità e siamo felici di averlo con noi. Tante ne ho sbagliate, ma alcune persone le ho riconosciute.”

La Fiorentina non giocherà al Castellani le sue gare durante i lavori al Franchi. Poteva essere un occasione avere la squadra viola a Empoli?

“Per me si, anche perchè ci tengo a avere buoni rapporti con la Fiorentina e mi sono reso disponibile, però poi mi sono reso conto che l’unico contento ero io e mi sono dovuto arrendere a quelli che contano più di me. Capisco che ci sono situazioni difficili a livello organizzativo e di sicurezza però si trattava di 15 eventi come ce ne sono altri, ad esempio quando vengono tantissimi tifosi di Milan, Juventus e Napoli non succede niente e fanno il tifo per la propria squadra senza problemi. Lo dico con orgoglio da empolese questa situazione anche se abbiamo uno stadio non all’altezza, vedremo se riusciremo a porci rimedio.”