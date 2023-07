Il tecnico azzurro, Paolo Zanetti, è intervenuto durante la trasmissione dedicata al calciomercato di Sky. Prima di riportare le parole dell’allenatore azzurro permetteteci una polemica, ovvero che se per le testate locali è sempre più complicato poter avere contatti diretti con i tesserati, per queste emittenti nazionali (i non colleghi di Sky ed i non colleghi di Dazn in particolare) tutto è sempre permesso e gradito.

“Vicario è pronto per una big, sarebbe stato il portiere perfetto per l’Inter. Credo sia stata una questione di tempi, è arrivata un’offerta importantissima dal campionato migliore del mondo e lui è andato dove merita. Ha grandissimo talento e anche doti umane immense. Secondo me per lui il Tottenham non sarà un punto d’arrivo, ma un punto di partenza. Caprile e Cragno sono due portieri molto interessanti, uno è giovane e ha un grande talento, l’altro ha tanta voglia di rimettersi in gioco. È normale che per Baldanzi ci sia tutta questa attenzione, lui ha talento ma secondo me non è ancora completamente maturato e restare un altro anno a Empoli gli farebbe quindi bene. Per Parisi il discorso è diverso, secondo me ci sta possa avere altre opportunità, può ambire a palcoscenici diversi. Non so se per Maldini è già chiusa, però è un giocatore che mi piace molto.”