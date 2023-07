Abbiamo scambiato alcune battute con il collega Enrico Lazzeri che segue tutti i giorni le vicende dello Spezia Calcio. Con lui abbiamo parlato ovviamente di Daniel Maldini – vicinissimo all’azzurro – che ben conosce avendolo seguito per tutta la scorsa stagione.

Che giocatore è Daniel Maldini da un punto di vista tecnico tattico ?

Daniel Maldini può essere definito un fantasista – trequartista che può giocare anche in un 4-3-3 partendo da sinistra, da dove può accentrarsi e calciare con il destro. Di sicuro ha un destro educato e la capacità di saltare l’uomo puntandolo palla al piede, ma si fa notare anche nelle conclusioni a rete, mai banali e di solito pericolose, anche sui calci piazzati. Discreta la velocità di base che gli permette di accelerare dopo il dribbling.

Quali sono secondo te gli aspetti che ancora deve migliorare ?

Allo Spezia ha disputato la prima parte della stagione quasi che fosse un esordiente assoluto per la categoria e quasi che sentisse il peso del cognome che porta. L’arrivo di Semplici, che evidentemente ha toccato le corde giuste, lo ha trasformato e da lui sono arrivate prestazioni e gol importanti. Deve di sicuro però migliorare in continuità sia rispetto alle singole partite, sia tra una gara e l’altra. Purtroppo l’infortunio lo ha messo fuori gioco proprio nel momento migliore.

Ritieni che l’Empoli faccia bene a puntare su di lui? e’ giocatore affidabile per la massima serie ?

L’Empoli da sempre sa dare spazio a giovani interessanti, mettendoli nelle condizioni di potersi esprimere al meglio, per cui ritengo che anche Daniel saprà dare il suo contributo. L’affidabilità, come già detto prima, dipenderà molto dalla continuità nelle prestazioni, fattore fondamentale per la sua crescita.