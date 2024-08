Mancava il tassello finale per completare l’operazione portata a termine, a sorpresa, da Gemmi in Inghilterra. Arriva a titolo definitivo dal Chelsea, Tino Anjorin. Un’operazione che non vede flusso monetario, infatti il Chelsea non ha preteso nessun costo per la cessione del suo giocatore ma si tiene il 50% sulla futura rivendita. Anjorin, come già detto, è il primo calciatore di nazionalità inglese (non britannico) a vestire la nostra maglia.

Una operazione che somiglia molto a quella che alcuni anni fa venne fatta per Bennacer. Qui, ad essere sinceri, la scommessa è ancora più alta vista la categoria alla quale prendiamo parte. Anche in patria, Anjorin, non ha mai giocato nel principale campionato. Il suo massimo lo rappresentano le 15 presenze (tre gol) con la maglia dell’Huddersfield Town in Championship. C’è molta curiosità su quello che sarà il posizionamento tattico a lui riservato, visto che può spaziare su tutto l’arco del centrocampo, trequarti compresa.

A Tino, il nostro benvenuto ad Empoli!!!