Francesco Donati era uno di quelli indiziati fortemente a lasciare Empoli prima della fine di questa sessione di mercato. Non pensavamo però a questa formula, visto che passa alla Ternana a titolo definitivo. Non siamo riusciti a capire la cifra incassata da Monteboro per questa operazione.

Donati saluta quindi Empoli senza possibilità di ritorno. Lo scorso anno si era diviso tra Lecco ed Arezzo.