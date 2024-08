Niente di nuovo, avevamo già scritto che il giorno sarebbe stato oggi. Infatti pochi minuti fa, attraverso il comunicato stampa del club, è arrivata la formalizzazione della rescissione del contratto di Francesco Caputo con l’Empoli. Che il rapporto fosse ai minimi termini lo si è capito non certo ora, però ormai a fine agosto, non pensavamo ad una mossa cosi definita. Caputo lascia Empoli, stavolta definitivamente, dall’alto dei suoi 52 gol segnati con la nostra maglia in competizioni ufficiali. Meglio di lui soltanto Tavano, Maccarone e Di Natale. Guardando solo al campionato, Caputo è sul podio davanti a Totò.

La prima rete in azzurro l’ha segnata nel 2017 contro la squadra della sua città, il Bari. L’ultimo gol è arrivato il 26 novembre, su calcio di rigore, in casa contro il Sassuolo. E’ chiaro che “the gol machine” verrà ricordato soprattutto per la sua prima parentesi azzurro, arrivato nell’estate del 2017 dalla Virtus Entella. I suoi gol furono fondamentali per la promozione in serie A. Al termine della stagione seguente ci fu la cessione al Sassuolo. La seconda vita azzurra di Caputo è arriva nel gennaio del 2023 con Paolo Zanetti a guida della squadra. Ovviamente parliamo di un giocatore che, seppur virtualmente, non può non essere nella HALL OF FAME dell’Empoli. Di seguito il comunicato ufficiale:

Empoli Football Club comunica di aver trovato in data odierna l’accordo con il calciatore Francesco Caputo per la risoluzione consensuale del contratto