Si è giocata la seconda giornata del campionato di Serie A che ha visto la sconfitta del Milan a Parma con le prime nubi che si addensano sul futuro di Fonseca. Perde anche la Lazio a Udine mentre l’Inter torna a vincere battendo 2-0 il Lecce. Grazie a un grande gol di Pinamonti il Genoa espugna Monza mentre finisce in parita’ la gara di Firenze con la contestazione dei tifosi viola contro la società. Si riscatta alla grande il Napoli di Conte che rifila un secco 3-0 al Bologna mentre l’impresa incredibile e storica la compie l’Empoli che va a vincere a Roma con i gol di Gyasi e Colombo. Nelle gare del lunedì pari tra Cagliari e Como mentre la Juve vince anche a Verona e si porta in solitaria al primo posto in classifica.

PARMA-MILAN 2-1

UDINESE-LAZIO 2-1

INTER-LECCE 2-0

MONZA-GENOA 0-1

FIORENTINA-VENEZIA 0-0

TORINO-ATALANTA 2-1

NAPOLI-BOLOGNA 3-0

ROMA-EMPOLI 1-2

CAGLIARI-COMO 1-1

VERONA-JUVENTUS 0-3