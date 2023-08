E’ dovuto passare il fine settimana per arrivare all’ufficialità di un operazione in uscita che già nella giornata di venerdi scorso si era concretizzata. Parliamo del passaggio di Liam Henderson al Palermo. Quella di Henderson è stata un’altra montagna russa dell’estate. La sensazione iniziale era proprio quella che lo scozzese potesse partire, e già in tempi non sospetti avevamo scritto dell’interesse mosso dal Palermo.

C’è però stato poi un momento in cui la posizione di Liam era parsa più solida e centrale rispetto al progetto. Alla fine, invece, siamo tornati al punto di partenza e si è concretizzato quel passaggio già evidenziato al Palermo. La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto a favore dei rosanero, se però dovesse esserci la promozione in A del Palermo, scatterà l’obbligo di riscatto. La cifra, non confermata, dovrebbe essere sui due milioni di euro. In bocca al lupo al guerriero di Livingston.