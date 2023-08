Spunta un nome nuovo per la porta azzurra. Come noto, l’Empoli è alla ricerca di un nuovo portiere vista la tegola capitata a Caprile. Come scritto già stamane, il portiere ex Bari non dovrebbe aver necessità dell’intervento chirurgico, ed in due mesi potrebbe già tornare ad allenarsi. Si cerca quindi una figura che possa essere alternativa a Perisan ma non necessariamente un portiere che poi possa pretendere i gradi di titolare. Il nome in questione è quello di Simone Scuffet.

Il classe 1996, scuola friulana come Vicario e lo stesso Perisan, è tornato quest’anno in Italia dopo le esperienze a Nicosia e Cluj. Scuffet è andato al Cagliari di Ranieri, speranzoso forse di essere anche il titolare, ma sia in coppa che nella prima di campionato (e cosi dovrebbe essere anche stasera) gli è stato preferito Radunovic. Con il Cagliari ci sono ottimi rapporti e la pista potrebbe essere percorribile con un prestito, visto che ha un contratto in scadenza 2026. Per lo stesso Scuffet potrebbe essere una grande occasione, con poi buona pace se Caprile dovesse riprendersi il suo posto. Al momento non è ancora da escludere la pista che porta verso Cragno, ma nemmeno le suggestioni Carnesecchi e Dragowski, tutte situazione però complicate per motivi diversi.