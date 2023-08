Dopo quelle di Donati e Degli Innocenti, si avvicina la terza cessione azzurra verso il Lecco neopromosso in B. Non una notizia nuova, solo una conferma. Si tratta di Giovanni Crociata. Il centrocampista palermitano non è stato mai portato nemmeno in panchina nelle due partite di campionato. Già questo era segnale di una imminente partenze.

La definizione del tutto dovrebbe esserci nella giornata odierna, al massimo domani. Al momento non abbiamo informazioni precise su quella che sarà la formula adottata dai club, non sarebbe però da escludere un titolo definitivo o un diritto di riscatto a favore dei lombardi. La storia azzurra di Crociata, mai realmente decollata, dovrebbe essere al passo d’addio.