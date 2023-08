Cinque giorni di mercato e poi il gong virtuale sancirà la fine delle contrattazioni fino al prossimo gennaio. Si entra oggi nello spicchio finale di questo lungo mercato (in molti si stanno sempre più lamentando sul mercato aperto quando già si gioca) che chiuderà le sue porte venerdi alle ore 20:00. Cosa c’è da aspettarsi per quanto concerne l’Empoli? Sulla carta non dovrebbe succedere molto, con la dirigenza che quest’anno – bene o male lo vedremo strada facendo – ha chiuso in anticipo tutte le operazioni più improntanti, dando a Zanetti una squadra già completa per la la fase di ritiro. Guardando alle entrate verrebbe quasi da dire che potrebbe anche non arrivare più nessuno. Chiaro che se dovessero palesarsi situazioni improntanti, ed appetibili, i dirigenti saranno pronti a coglierle, ma parlando di necessità strutturali ai bisogni tattici, si potrebbe essere numericamente a posto.

C’è il nodo portiere, un nodo che nessuno avrebbe voluto gestire a questo punto. Caprile non dovrebbe aver bisogno di intervento chirurgico, con quindi i tempi di recupero che dovrebbero assestarsi sui due mesi. Si potrebbe puntare su Perisan, cosi come fatto lo scorso anno quando mancò Vicario, andando quindi a pescare tra un possibile secondo. Il nome di Cragno lo teniamo ancora buono, ma se si vuol puntare su Caprile una volta ristabilito, non c’è da mettere troppa concorrenza dentro. Tra i nomi da poter seguire in questi ultimi giorni c’è quello di Zerbin del Napoli, anche se dalla città campana dicono che Garcia non sarebbe molto aperto al possibile trasferimento del classe ’99. Spenta definitivamente la pista Fraser che è passato al Southampton. Altri nomi da poter spendere in questo momento non ce ne sono, pronti ovviamente a raccontare quanto di nuovo potrebbe emergere.

Anche per quanto riguarda il capitolo uscite, non c’è da aspettarsi granché. La situazione Baldanzi dovrebbe essere chiusa, a questo punto stupirebbe molto se il castellano dovesse lasciare Empoli, anche di fronte alla cosiddetta offerta irrinunciabile. Più probabile, ma non di facile costruzione, l’eventualità di una cessione con la permanenza in prestito. I tempi tecnici per andare a trovare un degno sostituto sono davvero stretti. Questo vale anche per Fazzini che la Lazio non ha smesso di seguire. Verrà sistemato Crociata che dovrebbe andare a titolo definitivo in B, Lecco e Pisa pensano a lui. Una situazione da monitorare è quella relativa ad Haas: la Cremonese lo vuole e l’Empoli è aperto alla cessione, dipenderà quindi dalla sua decisione. Poi, come sappiamo, gli ultimi giorni non fanno mai mancare qualche sorpresa, e noi cercheremo di capire tutto quello che potrà emergere. Soprattutto nell’ultimo giorno daremo ampia copertura con una sorta di racconto aperto fino alla chiusura delle porte.