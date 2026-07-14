Lo avevamo scritto qualche giorno fa, raccontando del forte interesse maturato nei confronti di Lorenzo Ignacchiti da parte del Mantova. Successivamente erano arrivate anche le informazioni che certificavano come le parti fossero ai dettagli. Adesso è arrivata anche l’ufficialità: il centrocampista classe 2004 saluta l’Empoli e si trasferisce a titolo definitivo al Mantova. Ricordiamo che sul giocatore c’era stato anche il forte interesse dell’Avellino, ma alla fine il club virgiliano è riuscito a trovare gli argomenti migliori, sia nei confronti dell’Empoli che dello stesso ragazzo.

L’operazione si chiude a titolo definitivo. Nelle casse azzurre dovrebbe entrare una cifra di poco superiore al milione e mezzo di euro. Resta invece da capire se nell’accordo possa essere stata inserita anche una contropartita tecnica in favore dell’Empoli, aspetto che al momento non è ancora del tutto chiaro. Ignacchiti è uno dei prodotti del settore giovanile azzurro. Con la Primavera ha collezionato 61 presenze, impreziosite da 7 reti e 5 assist. Successivamente il club ne ha accompagnato la crescita attraverso i prestiti al Pontedera e alla Reggiana, prima del ritorno a Empoli nella scorsa stagione per entrare a far parte della prima squadra. Nel campionato appena concluso ha disputato 23 partite complessive, 21 in Serie B e 2 in Coppa Italia, mettendo a referto anche due assist: uno nella sconfitta del Mapei Stadium contro la Reggiana e uno nel pareggio casalingo con la Carrarese. Sotto la guida di Guido Pagliuca ha trovato un discreto spazio, arrivando anche a indossare in tre occasioni la fascia di capitano. Nella parte finale della stagione, con Fabio Caserta in panchina, il suo impiego si è invece ridotto ai soli sei minuti disputati nella vittoria interna contro il Pescara.

Quella di Ignacchiti non era probabilmente una delle cessioni più attese dell’estate, senza nulla togliere al valore del ragazzo, ma era comunque un’operazione che ci aspettavamo potesse concretizzarsi nel corso di questa sessione di mercato. A Lorenzo non possiamo che augurare il meglio per il prosieguo della sua carriera, con l’unica eccezione, naturalmente, delle due sfide che il Mantova disputerà contro l’Empoli nella prossima stagione.