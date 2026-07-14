Lo avevamo scritto qualche giorno fa, raccontando del forte interesse maturato nei confronti di Lorenzo Ignacchiti da parte del Mantova. Successivamente erano arrivate anche le informazioni che certificavano come le parti fossero ai dettagli. Adesso è arrivata anche l’ufficialità: il centrocampista classe 2004 saluta l’Empoli e si trasferisce a titolo definitivo al Mantova. Ricordiamo che sul giocatore c’era stato anche il forte interesse dell’Avellino, ma alla fine il club virgiliano è riuscito a trovare gli argomenti migliori, sia nei confronti dell’Empoli che dello stesso ragazzo.
L’operazione si chiude a titolo definitivo. Nelle casse azzurre dovrebbe entrare una cifra di poco superiore al milione e mezzo di euro. Resta invece da capire se nell’accordo possa essere stata inserita anche una contropartita tecnica in favore dell’Empoli, aspetto che al momento non è ancora del tutto chiaro. Ignacchiti è uno dei prodotti del settore giovanile azzurro. Con la Primavera ha collezionato 61 presenze, impreziosite da 7 reti e 5 assist. Successivamente il club ne ha accompagnato la crescita attraverso i prestiti al Pontedera e alla Reggiana, prima del ritorno a Empoli nella scorsa stagione per entrare a far parte della prima squadra. Nel campionato appena concluso ha disputato 23 partite complessive, 21 in Serie B e 2 in Coppa Italia, mettendo a referto anche due assist: uno nella sconfitta del Mapei Stadium contro la Reggiana e uno nel pareggio casalingo con la Carrarese. Sotto la guida di Guido Pagliuca ha trovato un discreto spazio, arrivando anche a indossare in tre occasioni la fascia di capitano. Nella parte finale della stagione, con Fabio Caserta in panchina, il suo impiego si è invece ridotto ai soli sei minuti disputati nella vittoria interna contro il Pescara.
Quella di Ignacchiti non era probabilmente una delle cessioni più attese dell’estate, senza nulla togliere al valore del ragazzo, ma era comunque un’operazione che ci aspettavamo potesse concretizzarsi nel corso di questa sessione di mercato. A Lorenzo non possiamo che augurare il meglio per il prosieguo della sua carriera, con l’unica eccezione, naturalmente, delle due sfide che il Mantova disputerà contro l’Empoli nella prossima stagione.
Ovvia…ora sotto con Shpendi…Guarino…Elia e Popov!
ma speriamo, un bel pulissi
tranquillo verranno tutti reinvestiti
un milione e mezzo è tanta roba se si pensa che Adorante il Venezia l’ha pagato due e mezzo. bravo il direttore. ora bisogna dimostri di essere bravo a comprare come a vendere.
Bè anche su qualche altro sito ho sempre letto che il valore del ragazzo si aggirava sui 1,5 milioni … se anche fosse 1,6 quello che entra in cassa … sarebbe una bella cifra … visto che con un campionato del menga che abbiamo disputato qualsiasi giocatore è andato svalutandosi (e non sempre per colpa sua) … Troppo facilmente leggo che vengon disprezzati alcuni giocatori, anche quelli che provengono dal settore giovanile e lui è stato uno di questi … Ma tolto quei 3 o 4 che hanno disputato un buonissimo campionato (ma anche loro di critiche (e di non son boni a nulla) ne hanno ricevute più di una). Nazionale di C insieme ad Angori, buon campionato a Reggio e a Empoli giocatore scarso? Non credo proprio … giocare in un contesto come quello dello scorso campionato non ha reso la vita facile a nessun giocatore … nemmeno ai migliori e neanche ai buoni giocatori ……………
<<Ma tolto quei 3 o 4 che hanno disputato un buonissimo campionato (ma anche loro di critiche (e di non son boni a nulla) ne hanno ricevute più di una) chi è che ha fatto cose egregie? NESSUNO!
Comunque il giocatore non è scarso come tanti su questo sito vogliono far credere.
Sul valore dei giocatori della scorsa annata, soprattutto i più giovani e giovanissimi occorre capire che hanno subito ancor di più il brutto clima che aleggiava intorno alla squadra e la confusione tecnica che ha imperato.
Altrimenti il Mantova non avrebbe pagato oltre 1,5 Mln di Euro
Non vi sembra scarso perché ormai questa società da anni vi ha abituato alla mediocrità.
Bravo ragazzo ma non si è perso nulla.
Ci abbiamo guadagnato però un commento come il tuo e mica è poco!
Inaspettato, tra l’altro. Ha sempre parole lusinghiere per i giocatori…….
Venduto bene. Poco da dire.
Mancuso come contropartita.
meglio destro
Ha solo un discreto sinistro e poco altro, ottimo affare la cessione a quelle cifre.
già Anjorin 4,5 ( metà al Chelsea )
quindi 2
Oliveri e Perillo 4 mln
Giasi 1
Ignachiti mettiamo 1
Sono 8 mln perché dobbiamo attendere l’ultima settimana di mercato ? Perché non si possono prendere almeno 2 elementi prima che firmano con altre squadre?
Non possono sperare solo nei giovani inesperti
Un giocatore esperto Tipo Moro , Mulattieri , Pierini , Lo douron , ambrosino,bellich ,mosti ,Rao ,artistico si ci può arrivare oppure si deve fare la preparazione con tutti i ragazzini e poi l’ultima settimana si fa il mercato con quello che è rimasto e ha Pagliuca si chiedono i miracoli ?! Mistero
Perché sono tutti giocatori che hanno tantissime offerte, anche dalla serie A, e prima di accettare Empoli o Padova aspettano legittimamente ingaggi milionari da squadre prestigiose. Per concludere l’affare ci vuole anche il consenso del giocatore. Poi magari a fine mercato accettano anche l’offerta dell’Empoli.
Ma non e’ possibile che incassi tanto e spendi 0.
Gli anni passati si incassava tanto na un po’ si spendeva vedete che la serie B e’ un campionato bastardo possiamo sbagliare la prima volta ,la seconda, alla terza sei spacciato
Baralla 700 mila euro li incassi ques’anno
Baralla era in prestito con obbligo al como
Zanaga al Milan futuro 200 mila euro
Un terzino di cui non ricordo il nome in serie c 150 mila euro e poi c’e Konate alla juve e sono convinto che da 700 a un milione….quindi sono altri 2