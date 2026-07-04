Era ormai fatta da diversi giorni e nella tarda serata di ieri è arrivata anche l’ufficialità: l’ex azzurro Stefano Stefanelli è il nuovo Ds della Juve Stabia. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Contestualmente è arrivata anche l’ufficialità che Pietro De Giorgio è il nuovo allenatore delle vespe.

Queste le prime parole di Stefanelli rilasciate ai canali ufficiali della società:

“Sono molto felice e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura a Castellammare di Stabia. Arrivo in una piazza che vive di calcio, con una tifoseria passionale e una storia importante, e questo rappresenta per me uno stimolo enorme. Ringrazio il presidente Guerri per la fiducia che ha riposto in me. Ai tifosi chiedo di starci vicino come hanno sempre fatto, il loro sostegno sarà fondamentale durante tutta la stagione. Da parte mia posso garantire massimo impegno, disponibilità e la volontà di dare tutto per questi colori”.