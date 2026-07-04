Era ormai fatta da diversi giorni e nella tarda serata di ieri è arrivata anche l’ufficialità: l’ex azzurro Stefano Stefanelli è il nuovo Ds della Juve Stabia. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Contestualmente è arrivata anche l’ufficialità che Pietro De Giorgio è il nuovo allenatore delle vespe.
Queste le prime parole di Stefanelli rilasciate ai canali ufficiali della società:
“Sono molto felice e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura a Castellammare di Stabia. Arrivo in una piazza che vive di calcio, con una tifoseria passionale e una storia importante, e questo rappresenta per me uno stimolo enorme. Ringrazio il presidente Guerri per la fiducia che ha riposto in me. Ai tifosi chiedo di starci vicino come hanno sempre fatto, il loro sostegno sarà fondamentale durante tutta la stagione. Da parte mia posso garantire massimo impegno, disponibilità e la volontà di dare tutto per questi colori”.
stesse parole quando e’ arrivato a gennaio ad Empoli .
Attendiamo con ansia la conferenza stampa del nyovo ds artico perche’ Stefanelli e’ scappato ?!
Ha fatto bene a levarsi dai c…
meno male era moscio come la squadra….
ha fatto anche il pianto del coccodrillo quando ci siamo salvati! ma Falso che non è altr
ce ne faremo una ragione
ma niente strappi di capelli
alla base del suo lavoro ci stanno i 💰 e poi la bravura Chissà cosa avrebbe combinato??!!!
davvero una tristezza infinita, ma non è scappato lo hanno fatto fuori!….
lo ha fatto fuori chi?
Dici?
arrivato e dopo 5 mesi, non c’è più…
Non credo che l’abbiamo fatto fuori.
Che la Juve Stabia, abbia più appeal dell’Empoli ci credo poco….
Non ci sono i quadrini, e senza i quadrini un Ds non può lavorare bene, prima di prendere infamate, credo che abbia preferito una piazza più umile con un mercato proporzionato al contesto dove si trova.
Scelta giusta da parte di Stefanelli.