Per quanto riguarda tutto l’aspetto inerente al contesto sportivo, quello che, come detto ieri, dovrebbe prendere il via il 13 luglio, non ci sono ancora certezze né ufficialità. Ovviamente manca ancora quella più importante, ovvero l’investitura del nuovo tecnico, anche se abbiamo già raccontato in tutte le salse come, salvo sorprese, dovrebbe essere Guido Pagliuca a guidare l’Empoli nella prossima stagione. Lo stesso allenatore che, appena un anno fa, aveva vissuto tutto il precampionato alla guida degli azzurri.

Sarà quindi da capire quella che sarà la durata del ritiro, come verranno sviluppate le sedute di allenamento, ma anche quale sarà il programma delle amichevoli estive. Un programma che, inevitabilmente, dovrà avere l’avallo del nuovo allenatore e che, proprio per questo motivo, crediamo potrà essere conosciuto in maniera più precisa o alla fine della prossima settimana oppure, perché no, direttamente con l’inizio del ritiro. Nel frattempo, però, ci sono arrivate alcune informazioni che abbiamo raccolto e che riportiamo con il beneficio d’inventario, lo diciamo subito a scanso di equivoci. Potrebbero infatti esserci già un paio di squadre con le quali l’Empoli potrebbe confrontarsi durante la fase di preparazione estiva. Una è l’Entella, formazione con la quale gli azzurri hanno già disputato un’amichevole la scorsa estate a Petroio, gara che terminò con la vittoria dei liguri per 2-1. L’altra potrebbe invece essere l’ambizioso Prato, che anche il prossimo anno parteciperà al campionato di Serie D ma con dichiarate ambizioni di conquistare il salto di categoria. Un Prato che, tra l’altro, nella propria dirigenza annovera due ex azzurri come Luca Saudati e Gianluca Berti, oltre all’allenatore Alessandro Dal Canto, tecnico che in passato ha guidato anche la Primavera dell’Empoli.

Vedremo se queste due squadre figureranno effettivamente nell’elenco delle amichevoli estive che il club andrà poi a ufficializzare nei prossimi giorni.