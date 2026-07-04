Per quanto riguarda tutto l’aspetto inerente al contesto sportivo, quello che, come detto ieri, dovrebbe prendere il via il 13 luglio, non ci sono ancora certezze né ufficialità. Ovviamente manca ancora quella più importante, ovvero l’investitura del nuovo tecnico, anche se abbiamo già raccontato in tutte le salse come, salvo sorprese, dovrebbe essere Guido Pagliuca a guidare l’Empoli nella prossima stagione. Lo stesso allenatore che, appena un anno fa, aveva vissuto tutto il precampionato alla guida degli azzurri.
Sarà quindi da capire quella che sarà la durata del ritiro, come verranno sviluppate le sedute di allenamento, ma anche quale sarà il programma delle amichevoli estive. Un programma che, inevitabilmente, dovrà avere l’avallo del nuovo allenatore e che, proprio per questo motivo, crediamo potrà essere conosciuto in maniera più precisa o alla fine della prossima settimana oppure, perché no, direttamente con l’inizio del ritiro. Nel frattempo, però, ci sono arrivate alcune informazioni che abbiamo raccolto e che riportiamo con il beneficio d’inventario, lo diciamo subito a scanso di equivoci. Potrebbero infatti esserci già un paio di squadre con le quali l’Empoli potrebbe confrontarsi durante la fase di preparazione estiva. Una è l’Entella, formazione con la quale gli azzurri hanno già disputato un’amichevole la scorsa estate a Petroio, gara che terminò con la vittoria dei liguri per 2-1. L’altra potrebbe invece essere l’ambizioso Prato, che anche il prossimo anno parteciperà al campionato di Serie D ma con dichiarate ambizioni di conquistare il salto di categoria. Un Prato che, tra l’altro, nella propria dirigenza annovera due ex azzurri come Luca Saudati e Gianluca Berti, oltre all’allenatore Alessandro Dal Canto, tecnico che in passato ha guidato anche la Primavera dell’Empoli.
Vedremo se queste due squadre figureranno effettivamente nell’elenco delle amichevoli estive che il club andrà poi a ufficializzare nei prossimi giorni.
le maglie ognuno lava la sua
io sono una schiappa a giocare ma, se serve per fare numero,ci sono.
Porto una maglietta bianca ed un pennarello.
I giocatori sono già in trenta. Se vuoi serve uno per lavare le maglie!
Dei trenta solo una decina possono giocare in B e tra questi 2 o 3 andranno via. Fai te…
Da sempre il ritiro serve per valutare chi, dei giocatori che hai, può rimanere in prima squadra e chi andrà in prestito o primavera. Sono nati così i vari Baldanzi, Fazzini, Marianucci. Serve anche per programmare gli acquisti e le vendite. Se guardi su transfermarkt, il valore della rosa dell’Empoli è attualmente al 6° posto in serie b, non così male. A me preoccupa di più il ritardo sull’allenatore, preferirei Breda o Mignani a Pagliuca, più esperti ed equilibrati.
A me preoccupa tutto, mai stati a questi livelli, dove guardi guardi siamo indietro, di basso livello e senza comunicazione.
Solo la fede tiene a galla la passione, per il resto speriamo che le acque si schiariscano il prima possibile perché sono parecchio torbe.
C’è poco da valutare, va rifondata la rosa ma vista la situazione la serie C è dietro l’angolo. L’allenatore purtroppo è Pagliuca
L’amichevole contro l’Arezzo non è prevista?
Strano !!!
Siamo in ritardo di un mese abbondante su tutto !!!!
Chi lo dice? l’anno scorso era la solita zuppa , sicuro che un si era scelto l’allenatore da subito io aspetto la conferma !
Più o meno siamo come negli ultimi 4 anni.
Manca solo l allenatore.
Poi la programmazione non c’è quest’ anno come negli altri anni dove aspetteranno le ultime due settimane per completare la rosa.
Eccolo ariborda con la NON PROGRAMMAZIONE! via te lo rammento un’altra volta:
Ultimi 4 anni sono stati 3 in serie A.
Vittorie del settore giovanile a go go.
Non ti far prendere dal tuo solito odio verso la società, hanno sbagliato l’ultimo anno con la prima squadra, ti vengo incontro e ci metto anche i tre mesi dopo la semifinale di Coppa Italia contro il Bologna è da lì che è iniziata la discesa…
Prima di quella semifinale soli enormi soddisfazioni durate 30 anni.
col mondiale di mezzo è più che normale
dalla premier league alla lega pro è cosi
Uguale al Dippe non ne indovino una 🤣😂🤣…
Comunque avevo detto di rifare l’amichevole con l’Entella almeno si vede da subito se ci sta davanti o dietro in classifica…
Ragazzi forse si prova a fare il solito percorso chi sa se ci riesce meglio … questa volta !
situazione assurda. non ci sono parole
Paolo calma per me se perso un anno , era più simile alla situazione di Sarri ! se si prende il centrale di difesa subito che dia garanzia siamo un passo avanti meglio di anno ,senza una caterva di infortunati …
Vero solo che all epoca c’era gente di calcio e un presidente sul pezzo.
Ora c’è un presidente latitante e collaboratori incompetenti.
Unica speranza è artico
Non ne che mi piace questa situazione sia ben chiaro , ma ripartire come anno , e avere la contro prova a me gasa !
Perché si vive sempre sui MA se qu se la …
diamo la possibilità di riscattare se accetta sarà anche per lui una rivincita !
ma cosa vuoi che dia in più? in scadenza di contratto salvo rinnovo, una squadra da serie c almeno fino a fine agosto, una proprietà che pensa solo ai propri interessi. l’ unica speranza è che sia ad interim in attesa di una nuova proprietà
Il buon Benzinaio accetta di buon grado…. se va bene, si rilancia, tanto non lo vuole nessuno (si è già fatto una bella nomea), se va male, evita di portare il cane sulla spiaggia di autunno…. ma di peggio, credo che il tifo empolese non meritasse…. quanto alla squadra, raccatteremo qualche prestito per fare una ventina di punti al massimo e poi sarà retrocessione con 1 anno di ritardo sulla tabella….
Bello l’inizio dell’articolo della Nazione di questa mattina che così recita “ragazzi, non aggrappatevi al passato, perchè per quanto ci teniate, il passato è passato” …. ci stiamo avvicinando, ahimè (con il dolore nel cuore) alla storia di Livorno, Lucchese e Pistoiese…. così non fate più i confronti!!!!
ecco Dal Canto lo avrei preso volentieri per noi quest’anno.
Con la nostra primavera ha fatto bene, anche Zauli.