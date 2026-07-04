Dopo aver visto sfumare la possibilità di arrivare a Shpendi, il Padova guarda ad un altro attaccante che ha vestito la magli azzurra. Secondo quanto riportato da alcuni siti specializzati di calciomercato, il club biancoscudato avrebbe infatti messo nel mirino Pietro Pellegri, rientrato al Torino dopo la conclusione del prestito in azzurro. Ricordiamo che l’Empoli avrebbe potuto esercitare il diritto di riscatto, fissato intorno ai 2,5 milioni di euro, ma la società ha scelto di non procedere. Pellegri torna quindi ad essere un giocatore granata, con un contratto in scadenza nel giugno del 2027.

La sua avventura in azzurro è stata purtroppo segnata ancora una volta dalla sfortuna. Dopo il grave infortunio che ne aveva compromesso gran parte della stagione di Serie A 2024-25, Pellegri aveva deciso di restare ad Empoli anche in Serie B, con la speranza di poter finalmente ritrovare continuità. Le cose, però, non sono andate come sperato: un nuovo serio infortunio, arrivato peraltro in un periodo molto simile a quello dell’anno precedente, lo ha costretto nuovamente a fermarsi, chiudendo anzitempo anche l’ultima stagione. Proprio per questo motivo l’eventuale interesse del Padova presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quello manifestato nelle scorse settimane per Shpendi. Se quest’ultimo era un giocatore immediatamente disponibile, Pellegri dovrà invece completare un lungo percorso riabilitativo e non potrà essere a disposizione nelle prime fasi della nuova stagione. Servirà ancora tempo prima di rivederlo in campo.

Resta da capire se il Padova deciderà comunque di affondare il colpo sull’attaccante che un conto importante aperto con la fortuna. Ovviamente seguiamo la situazione come per tutti i giocatori reduci dall’ultima stagione ma, di fatto, la situazione non coinvolge l’Empoli.