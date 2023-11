Approfittando della sosta facciamo la solita fotografia del momento attraverso i numeri. Vediamo per varie situazioni quelli che sono i calciatori azzurri in testa alle specifiche classifiche.

GOL ED ASSIST

Per quanto riguarda i gol segnati, che in totale sono soltanto cinque, troviamo Ciccio Caputo ad essere in testa alla classifica marcatori interna. Sono due le reti segnate dal bomber di Altamura, dietro di lui ci sono tre calciatori con una reta all’attivo, ovvero Baldanzi, Gyasi e Kovalenko. Guardando invece agli assisti, che sono nello stesso numero dei gol segnati, non troviamo nessun giocatore che ne abbia portati a casa più di uno. Cinque elementi con un assist vincente all’attivo: Grassi, Cancellieri, Ebuehi, Fazzini e Cambiaghi.

TIRI E BIG CHANCE

L’azzurro che ha effettuato più tiri totali in queste dodici gare è, manco a dirlo, Ciccio Caputo. Sono 18 i tiri effettuati dall’ex giocatore di Sassuolo e Samp. Sotto di lui, di una sola lunghezza troviamo Nicolò Cambiaghi. Ci sono altri tre elementi della formazione che hanno superato quota 10 tiri; Cancellieri ne ha fatti 13 e con 11 troviamo Marin e Baldanzi. Ma nello specchio della porta? E’ ancora Caputo ad essere leader, sono 7 i suoi tiri nello specchio. Non cambia di molto la classifica rispetto a quella dei tiri totali, infatti Cambiaghi è secondo con 5, e poi Baldanzi e Marin ne hanno 4. Fa eccezione Cancellieri che nello specchio ha calciato solo due volte. C’è un dato interessante che è quello relativo alle cosiddette “big chance create”. In questa particolare classifica troviamo Marin, Baldanzi, Cancellieri e Fazzini con due; ci sono poi cinque elementi con una. Ovviamente guardiamo anche alle “big chance mancate” ed il protagonista (non positivo ovviamente) è Gyasi con tre.

DRIBBLING E PASSAGGI

Cancellieri è l’uomo azzurro con più dribbling riusciti fin qui, l’ex Lazio ne ha infatti totalizzati 19. Ampio il margine con il secondo elemento della nostra rosa che è Cacace con i suoi 10. Chiude il podio specifico Fazzini con 9. Luperto è l’elemento che invece ha più passaggi riusciti all’attivo, sono ben 421 quelli del “Lupo Salentino”. Anche qua il divario è davvero importante rispetto a chi lo segue, trovando con 273 Alberto Grassi e poi con 241 Razvan Marin. Anche in termini di percentuale Luperto svetta con il suo 85,7% di passaggi riusciti, ci sono comunque sette altri giocatori che stanno sopra l’80% con Pezzella secondo. Pezzella, nonostante ormai fuori da tempo, è in testa alla classifica dei cross riusciti, con i suoi 7. Da un paio di giornate è stato raggiunto pari merito da Marin con poi Fazzini ad essere dietro a 6.

FALLI E CARTELLINI

Senza competizione, Maleh è il più fallosso in casa Empoli. Sono 22 i falli commessi dall’ex giocatore della Fiorentina, ben nove in più di Cambiaghi che è il secondo più falloso. Buono il dato dei difensori, per trovare il primo in quel ruolo dobbiamo andare a Lupero che ne ha commessi 8. In relazione di quanto evidenziato, logico che Maleh sia anche il giocatore con più cartelli gialli presi: sono 5 ed ha già scontato un turno di squalifica. Adesso a rischio c’è Cancellieri che ne ha collezionati 4. Cancellieri è però il giocatore tra quelli di Andreazzoli che di falli ne ha subiti di più; sono infatti 22 le volte che il gioco è stato interrotto per fallo sull’ex Lazio. Seguono a 16 Grassi e Cambiaghi.