Il Campionato è nella settimana della pausa dedicata alle Nazionali che sono impegnate nelle varie gare in programma. Dopo 12 giornate disputate andiamo a vedere, a livello statistico, una classifica squadra per squadra sui rigori fischiati a favore e contro. Accanto al nome della squadra il numero dei rigori e tra parentesi quelli realizzati. Per la squadra azzurra nessun rigore a favore finora mentre sono stati due quelli fischiati contro nelle gare contro Juventus (fallito da Vlahovic) e Roma.

Serie A 2023/2024: La classifica dei rigori a favore aggiornata alla 12^ giornata

Napoli 6 (4)

Inter 6 (6)

Frosinone 3 (3)

Milan 3 (3)

Udinese 3 (2)

Bologna 3 (2)

Lazio 2 (2)

Lecce 2 (2)

Sassuolo 2 (2)

Juventus 2 (1)

Cagliari 2 (1)

Roma 2 (1)

Fiorentina 1 (1)

Salernitana 1 (1)

Monza 1 (1)

Atalanta 0

Empoli 0

Genoa 0

Hellas Verona 0

Torino 0

Serie A 2023/24: La classifica dei rigori contro aggiornata alla 12^ giornata