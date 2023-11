Un premio che va a riconoscere la sostenibilità di un progetto – quello dell’Empoli Football Club – che può e deve essere essere un esempio per tutti: da oggi Empoli Football Club è ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato nel mondo; una scelta – quella di Fondazione San Miniato Promozione e condivisa dall’ente comunale – figlia del fatto che la Mostra Mercato anche quest’anno ha puntato i propri riflettori sulla sostenibilità.

Caratteristica che la società guidata dalla famiglia Corsi ha e che le consente di affrontare costantemente i massimi campionati del calcio italiano. Empoli Football Club spesso cresce e forma i propri futuri alfieri della prima squadra – umanamente e professionalmente – oppure ha la capacità di andare a scovare giovani talenti in giro per il mondo, prima che le grandi squadre ci mettano gli occhi. Senza dimenticare la grande attenzione anche alle giovani generazioni, a cominciare da quella scuola del tifo che promuove nelle scuole i valori del tifo vero e sano. E – ovviamente – la volontà di aiutare anche le fasce più deboli col progetto “Empoli for Charity”, i cui proventi vengono dedicati alle persone in difficoltà.

La cerimonia di consegna dell’ambasciatorato si è svolta nella tarda mattinata di giovedì 16 novembre, sul prato dello stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena: il presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e il sindaco di San Miniato Simone Giglioli hanno conferito l’onorificenza nelle mani del presidente Fabrizio Corsi, con l’ha accolta con gioia e sorpresa. Al numero 1 della società azzurra è stato donato anche un cofanetto con tartufo bianco e prodotti al tartufo, grazie alla collaborazione di Gazzarrini Tartufi, la più longeva realtà sanminiatese per quanto riguarda il commercio di questo fungo ipogeo. San Miniato Promozione coglie l’occasione per ringraziare la società Empoli Football Club– che ha tantissimi tifosi anche nei territori dove il tartufo si trova – e per augurarle di continuare a ottenere successi all’insegna di un progetto di calcio “sostenibile”. Il titolo di ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato nel mondo è stato negli anni attribuito a moltissimi esponenti di spicco dello sport. Tra cui: Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Francesco Totti, Giancarlo Antognoni, Paolo Maldini, Simone Inzaghi, Vincenzo Nibali, Fabiana Luperini, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e molti altri.

empolifc.com