Esordio assoluto per il difensore dell’Empoli Gabriele Guarino in Nazionale Under 21 impegnata nella gara di qualificazione ai prossimi Europei contro il San Marino. Il classe 2004 ha iniziato in panchina per poi entrare in campo al 63′ del secondo tempo al posto di Pirola. Una mezz’ora di gara ampiamente tranquilla per il difensore di Molfetta visto il largo vantaggio della squadra al momento del suo ingresso.

Per la cronaca l’Italia ha battuto San Marino 7-0 e l’altro azzurro Jacopo Fazzini è rimasto in panchina per tutta la gara e crediamo che troverà spazio nella partita contro l’Irlanda della prossima settimana.

Questo il tabellino della gara:

SAN MARINO (3-5-2): Amici; Giambalvo (61′ Zavoli), Matteoni, Pasolini; Giocondi, Rastelli (81′ Dolcini), Zannoni, Toccaceli (70′ Gasperoni), Contadini (81′ Benvenuti); Sensoli, Famiglietti (61’0 Santi). All. Checchetti.



ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti (46′ Turricchia), Ghilardi, Pirola (63′ Guarino), Calafiori; Casadei (46′ Fabbian), Prati (57′ Bianco), Ndour; C. Volpato; Gnonto (73′ Ambrosino), F. Esposito. All. Nunziata.



RETI : 5′ Pirola, 31′ e 39′ Gnonto, 46′ C. Volpao, 53′ Fabbian, 62′ F. Esposito, 83′ Bianco.