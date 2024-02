Abbiamo già scritto della grande partenza di mister “miracolo”. Una partenza storica soprattutto per lui che, come già detto, non aveva mai fatto cosi tanti punti in serie A nelle sue prime quattro giornate. Ma la sua partenza, che in quattro mosse ha già tolto gli azzurri dalle ultime tre posizioni, è stata davvero importante se rapportata al campionato di serie A. Otto punti fatti, la perfetta media di 2 punti a partita. Guardando alle ultime quattro partite si va a riscontrare una migliore performace fatta da solo quattro squadre. Potrebbero essere cinque se il Bologna dovesse vincere il recupero con la Fiorentina con questa sera.

Ovviamente non sarà facile mantenere la media attuale, ma per capire ancora le dimensioni di quanto fatto da Nicola fin qui, c’è da dire che alla 24° giornata solo tre squadre stanno viaggiano ad una media superiore ai 2 punti a gara. In casa Empoli però quanto fatto da Nicola non rappresenta un record.

Infatti va ricordato che Beppe Iachini, nelle sue prime quattro gare aveva totalizzato ben 10 punti, prima di una lunga striscia di sconfitte iniziate contro la Fiorentina a Firenze.