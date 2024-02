EMPOLI 5 COSENZA 1

Marcatori: 5′ Baralla, 21′, 32′ Busiello, 12st Blini, 18st Zanaga, 30st De Lia

EMPOLI: 1 Lastoria, 2 Mennini, 3 Gori(25st Santoro), 4 Baralla(30st Checcacci), 5 Barbieri, 6 Antonini, 7 Blini, 8 Lo Monaco(19st Verdone), 9 Pellegrini(45′ Mainardi), 10 Busiello (19st Liberali), 11 Zanaga (30st Guglielmino)

A disposizione: 12 Bernice, 13 Fiacchini, 14 Tavanti, 15 Santoro, 16 Verdone, 17 Liberali, 18 Checcacci, 19 Mainardi, 20 Guglielmino

ALL. Davide Moro

COSENZA: 1 Inturri, 2 Guardia, 3 Innocentini, 4 Agrelli, 5 Patitucci, 6 Fazio, 7 Perfetti, 8 Cavaliere, 9 Italia(25st De Lia), 10 Mazzulla, 11 Bartucci (25st Viola)

A disposizione: 12 La Torre, 13 Savastano, 14 Bruno, 15 Petrungaro, 16 Formosa, 17 De Lia, 18 Viola, 19 Binetti, 20 Chiappetta

ALL. Gianluca Garfalo

Arbitro: Francesco Masi

Assistenti: Stella, Ferretti

Ammoniti:37′ Sconosciuto

Espulsi: nessuno

Grande prestazione per i ragazzi di Moro contro il Cosenza che ha dato comunque filo da torcere e si è dimostrata una squadra ben messa tatticamente ed a livello di forma. Dopo soli 5 minuti ci pensa Baralla a sbloccare la partita, approfittando di una respinta della difesa su angolo calcia con il destro al volo e batte il portiere. Al 21′ arriva il raddoppio su un bel contropiede gestito da Blini che lancia per Pellegrini, sponda di testa per Busiello che davanti al portiere non sbaglia. Dopo 10 minuti ancora Busiello in rete grazie alla respinta corta di Inturri su tiro da fuori di Zanaga. Grande prestazione collettiva nel primo tempo, soprattutto nell’uscita in palleggio sotto pressione. Nel primo quarto d’ora del secondo tempo l’Empoli chiude definitivamente la pratica con Blini prima e con Zanaga su rigore poi, quest’ultimo autore di un’ottima prestazione. Nella seconda metà di gioco cala l’attenzione dei padroni di casa che concedono qualcosa in più agli avversari e non palleggiano più così fluidamente. Proprio su un errore in appoggio di Antonini per Santoro recupera il pallone De Lia che lascia poi partire un sinistro a giro che termina sotto l’incrocio dei pali. Protagonista anche Lastoria che con un paio di interventi permette agli azzurri di mantenere l’ampio vantaggio. Empoli che grazie a questa vittoria, e alla sconfitta del Frosinone contro la Fiorentina, allunga ulteriormente il vantaggio sui ciociari secondi a -14.