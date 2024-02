EMPOLI 1 COSENZA 0

Marcatori: 32′ Bruno

EMPOLI: 1 Magliano, 2 Biondini, 3 Battaglini, 4 Olivieri(22st De Vita), 5 Poggi, 6 Covelli, 7 Ciampelli(13st Ginestretti), 8 Lorenzi(13st Hyka), 9 Perillo(22st Ghizzani), 10 Bruno(13st Isidori), 11 Landi

A disposizione: 12 Di Grazia, 13 De Vita, 14 Ginestretti, 15 Hyka, 16 Lupoli, 17 Orlandi, 18 Isidori, 19 Pucci, 20 Ghizzani

ALL. Lo Russo Stefano

COSENZA: 1 Falbo, 2 Baldino(36st Iaconetti), 3 Brusco(36st Falbo), 4 Cuconato, 5 Perri, 6 Chiodo(32st Grisolia), 7 Chiappetta(32st Capuano), 8 Caruso, 9 Sconosciuto(36st Di Natale), 10 Madeo(20st Pastore), 11 Trentinella(32st Citrigno)

A disposizione: 12 Marra, 13 Iaconetti, 14 Falbo, 15 Grisolia, 16 Bianco, 17 Citrigno, 18 Capuano, 19 Pastore, 20 Di Natale

ALL.Tortelli Pierantonio

Arbitro: La Macchia Lorenzo

Assistenti: Abdulkadir, Angelini

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Partita tutto sommato divertente a Monteboro con l’Empoli che parte subito forte e mette in difficoltà gli avversari. Tante le occasioni da gol mancate e poche quelle concesse agli avversari, che creano l’occasione più pericolosa sul finire di primo tempo con Caruso che su punizione con il sinistro scheggia l’incrocio. Prima dell’intervallo l’Empoli sblocca la partita con una grande azione di Battaglini sulla sinistra, oggi in grande spolvero, che crossa per Ciampelli e dopo la respinta della difesa la palla arriva a Bruno che da pochi passi non sbaglia. Ad inizio ripresa l’Empoli continua ad attaccare e tenere il pallino del gioco, mentre sul finire del secondo tempo commette l’errore di schiacciarsi troppo e lascia diverse occasioni agli avversari che non ne approfittano. Azzurri che mantengono così il primo posto in classifica a quota 38 punti.