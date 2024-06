Dal confronto che si terrà a breve sapremo sicuramente di più, e sapremo la certa certezza. Arrivano però informazioni circa la concreta possibilità che, alla fine, la volontà di Davide Nicola sia quella di restare ad Empoli. Fonti vicine al tecnico fanno appunto trapelare che Nicola la sua scelta l’avrebbe fatta, con adesso l’unica necessità di confrontarsi con la nuova direzione sportiva, al fine di stilare il programma di lavoro. Piccole imbeccate che arrivano, forse, anche per mettere a tacere il tam tam di notizie che in questi ultimi giorni si erano propagate.

Le voci di un possibile interesse di Cagliari e Venezia, ma soprattutto la non certezza della permanenza di “mister salvezza”. Come detto, prima di poter confermare il tutto al 101% (ricordando che di fatto non ci sono particolari annunci e proclami da fare visto il contratto in essere) attendiamo che le parti si incontrino, che nasca il nuovo sodalizio con Roberto Gemmi. Però la strada sembra esser in netta discesa, con Nicola pronto ad una sfida, per certi versi, ancora più grande di quella passata.