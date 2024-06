Ecco la situazione a oggi inerente gli allenatori delle 20 squadre della prossima Serie A 2024/25. Il dato che emerge, a giochi fatti, è che oltre metà squadre avranno cambiato allenatore rispetto alla scorsa stagione.

ATALANTA Gianpiero Gasperini CONFERMATO

BOLOGNA Vincenzo Italiano NUOVO

CAGLIARI Ancora incertezza per la panchina dei sardi che sono ancora a caccia dell’erede di Claudio Ranieri. Tanti i nomi in ballo, Sottil, Andreazzoli, Nicola e Paulo Sousa appaiono quelli più gettonati.

COMO Cesc Fabregas CONFERMATO

EMPOLI Davide Nicola CONFERMATO Con la salvezza è scattato il rinnovo automatico fino al 30/06/2025 con Davide Nicola ma in questi giorni non sono mancati alcuni interessamenti di altre squadre verso Nicola. Nei primi giorni della prossima settimana è in programma un incontro tra il Presidente Corsi, il nuovo Ds Gemmi e Davide Nicola per chiarire definitivamente la situazione

FIORENTINA Raffaele Palladino NUOVO

GENOA Alberto Gilardino CONFERMATO

INTER Simone Inzaghi CONFERMATO

JUVENTUS Thiago Motta NUOVO Manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni

LAZIO Marco Baroni NUOVO

LECCE Luca Gotti CONFERMATO

MILAN Paulo Fonseca NUOVO Manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni

MONZA Alessandro Nesta NUOVO Manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni

NAPOLI Antonio Conte NUOVO

PARMA Fabio Pecchia CONFERMATO

ROMA Daniele De Rossi CONFERMATO

TORINO Paolo Vanoli NUOVO Manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni

UDINESE Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato della società friulana dell’interruzione del rapporto con Fabio Cannavaro. I nomi che sembrano essere in pole sono quelli di Vincenzo Vivarini e Eusebio Di Francesco

VENEZIA Paolo Vanoli ha comunicato ufficialmente di voler lasciare la panchina perchè ha trovato un accordo con il Torino. La società è alla ricerca del sostituto, diversi i nomi in ballo ( Di Francesco, Nicola, D’aversa)

VERONA Paolo Zanetti NUOVO Manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni