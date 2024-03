Ripartire dopo la sconfitta con il Cagliari. Questo è indubbiamente l’imperativo che si è dato mister Nicola e tutto il gruppo prima di una trasferta difficile, ma non impossibile. I dodici punti arrivati nelle prime sei gare con Nicola in panchina, sono un grande tesoretto da conservare ed investire. Si sa che il calendario adesso mette davanti agli azzurri 3/4 partite molto complicate, dalle quali sulla carta potrebbe anche non uscire niente. Questo il motivo per cui, andando oltre il concetto del “non aver niente da perdere”, che poco piace a tutti gli allenatori, si è di fronte ad una situazione che va assolutamente trasformata in occasione. E’ forse presto per tabelle ed ipotesi, di partite davanti ce ne sono ancora tante, e tanti sono gli scontri diretti che ci devono essere tra le ultime otto della classe. Però, non sarebbe sbagliato pensare che anche solo due punti, in queste quattro partite, potrebbero essere un bel valore aggiunto prima della partitissima di Lecce. E quella con il Milan, come detto, è la prima di questo poker. A San Siro troveremo una squadra che, gioco forza, dovrà fare un po’ di turn over. Certo, se la gara di Coppa fosse stata ancor più in bilico, per i rossoneri, forse di azzardi ce ne sarebbero stati di meno, ma di certo questo impegno europeo deve essere uno dei vantaggi da provare a portare. “Ci vorrà un Empoli vulcanico dal punto di vista dell’energia e dell’organizzazione“, questo l’incipit del tecnico azzurro nel presentare la partita, una partita che ovviamente non può essere che argomentata come difficile, contro una squadra forte e non certo dipendente da alcuni singoli. Anche qui, per quanto poco sportivo possa essere, l’assenza di Leao (ma anche quella di Florenzi) ce la prendiamo però ben volentieri.

Nella gestione delle sconfitte, spesso, sta dentro la forza o la debolezza di una squadra. E certo, anche sotto questo profilo, sarà interessante capire dove il tecnico avrà agito dopo la sua prima debacle azzurra. Sarà molto interessante capire anche le scelte tattiche che verranno fatte, a partire dal modulo. Nelle ultime sfide abbiamo visto un Empoli che ha rinunciato a quell’iniziale 3-4-2-1 per andare a mettersi a specchio rispetto alle avversarie. Con il Sassuolo ha detto bene, con il Cagliari male. Due gare che, forse, avrebbero visto nel pareggio – dunque meglio cosi a conti fatti – il loro più giusto risultato. Il Milan dietro gioca a quattro, non è un mistero, e quindi già qui avremo la prima delle risposte che si vanno cercando. Anche se la settimana di lavoro, per il visibile, ha fatto percepire una maggiore volontà di tornare al primo Empoli messo dentro da Nicola. Importante aver ritrovato a pieno Zurkowski, che sappiamo bene quanto può dare nelle due fasi di gioco. Importante anche aver ritrovato, seppur adesso con un pò di tempo per potergli far risentire la partita, Ciccio Caputo. Quello degli attaccanti resta, nonostante i vari upgrade fatti, uno dei problemi della stagione. E che non sia mai che proprio Caputo – che se non fosse per quella incredibile giornata di Zurko con il Monza, sarebbe ancora il cannoniere – possa essere l’uomo che davanti, più di tutti, manca. Questo ce lo dirà il tempo. Nicola però ha fatto capire che c’è voglia di vedere all’opera, fin da subito, quegli elementi che con lui non hanno ancora trovato spazio. Non è quindi da escludere ce Ciccio lo si possa vedere già giocare a San Siro. E discorso analogo, ed attenzione al dove potrebbe andare a collocarsi, da fare anche per Ebuehi. Senza paura, con coraggio ed un po’ di sfrontatezza, cosi gli azzurri dovranno scendere in campo domani contro il Diavolo.