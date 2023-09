Finisce una settimana davvero intensa, importante e stravolgente. Una settimana iniziata all’indomani della più clamorosa sconfitta della storia recente azzurra, sconfitta che ha generato la necessità di cambiare la guida tecnica della squadra. E pensare che dopo la fine dello scorso campionato, dopo alcune settimane di standby, la società non solo aveva voluto proseguire con Zanetti, ma gli aveva prolungato il contratto. Con il suo volto si è reclamizzata la campagna abbonamenti. Roma però ha fatto capire che qualcosa si era rotto, ce lo ha certificato, perché a stare attenti dei messaggi erano arrivati in maniera molto chiara. Troppe volte, nelle conferenze stampa tenute quest’anno, Zanetti ha ribadito il concetto di attaccamento, di voglia, di gruppo. Problemi che si sono innescati nel corso delle settimane, amplificati dalle non certezze che arrivavano dal mercato e dalle scelte di campo. Problemi che hanno portato ad una spaccatura, che la partita di Roma ha fatto capire non fosse sanabile, lasciando le cose così come erano. Una giornata per riflettere, che ha preso tutto il lunedì. Ma una giornata che, nel corso delle ore che passavano, sempre più faceva capire dove si voleva andare, o meglio, dove si voleva tornare. C’era bisogno di una persona che potesse portare un atteggiamento diverso e che potesse essere capace di lavorare sull’aspetto umano, ancor prima che di quello di campo. Una persona di cui la dirigenza si potesse fidare, e la scelta è ricaduta, ancora una volta, su Aurelio Andreazzoli.

Il tempo delle scelte è sorpassato, è arrivato quelle delle prime parole e del primo lavoro sul campo. Sono arrivate le spiegazioni, anche se non ci si è voluti soffermare troppo sul passato (ci venga concesso dire che non ci è piaciuto) per provare a guardare con ottimismo al futuro. Si sono intraviste le prime scelte del tecnico di Massa, con delle variazioni che riguardano soprattutto l’attacco che si dovrebbe rimettere con trequartista e due punte. La situazione che Andreazzoli va a prendere in mano non è certamente semplice, soprattutto perchè la ripartenza è di quelle da mettere i brividi. Però c’è tempo per poter studiare, lavorare e far crescere questo gruppo. Ci vorrà sicuramente un pò di pazienza da parte di tutti, ed è indubbio che la partita che si andrà a giocare domani non potrà essere quella dei giudizi oggettivi. Ancor prima che ci fosse il cambio in panchina, avevamo detto che quella con l’Inter sarebbe stata l’ultima partita bonus a disposizione. Chiaro che adesso i tempi devono essere intelligentemente dilatati, anche se già dalla gara di domani, si rendono necessarie ed obbligatorie delle situazioni. La voglia e quell’attaccamento, tanto urlati da Zanetti, già domani dovranno essere messi in campo. Potrà essere ammesso perderla (certo, il come, abbiamo capito che può fare grande differenza), ma non sarà ammesso non vedere gli attributi. Per questo aspetto la squadra si è giocata l’ultima chance sul campo della Roma, sacrificando il proprio allenatore per poterne uscire pulita e ripartire con un reset.

Domani alle 12:30, altro orario al quale non ci abitueremo mai, inizierà il nuovo ciclo di mister Aurelio Andreazzoli. In quel momento, davvero, tutto il passato sarà alle spalle, e la concentrazione si anniderà unicamente su quel rettangolo verde. Come detto ci troviamo a presentare una sfida difficile, complessa e complicata. La non positiva prestazione dell’Inter in Coppa potrebbe portare la squadra di Inzaghi ad avere ancora più rabbia e maggiore necessità di non lasciare briciole in giro. E’ quasi impossibile, dovendola vedere in maniera razionale, poter pensare che l’Empoli oggi abbia le possibilità di portare qualcosa a casa, e di iniziare a racimolare i primi punti. Ma proprio Aurelio Andreazzoli, citando un vecchio adagio, aveva fatto suo il motto del “si può fare!”. Se a mister Andreazzoli ci si è voluti riaffidare, se intorno a lui dobbiamo stringerci per provare ad arrivare vincitori al nostro traguardo, anche da questo è giusto ripartire. Da una filosofia che, sempre con grande aplomb, ha saputo trasmettere sicurezza e forza interiore, ed ha saputo riportare risultati spesso straordinari. Ed allora giusto dare tutta la fiducia possibile all’allenatore, alla società ed alla squadra. Già da domani, già da una gara in cui tutto porta ad una difficile positività di pensiero ma… “si può fare”.