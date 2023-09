Queste alcune curiosità statistiche inerenti la sfida che domani giocherà l’Empoli con l’Inter:

EMPOLI ED UNA DIFESA DA “RIVEDERE” – Empoli a porta aperta da 14 gare ufficiali di fila, fra vecchia e nuova stagione: 27 gol subiti nel periodo ed ultimo “clean sheet” datato 7 aprile scorso, 0-0 in serie A, a San Siro contro il Milan.

LE DISTRAZIONI FINALI AZZURRE – Quattro delle 12 reti azzurre subite nei 15’ finali di gara dopo 4 turni della serie A 2023/24 pari ad un terzo del totale.

UN VERO E PROPRIO TESTA-CODA – Vero e proprio testa-coda della serie A dopo 4 turni: nerazzurri a punteggio pieno, attacco-record con 12 gol segnati e toscani ancora al palo senza reti a referto, ultima in campionato 450’ or sono, nell’1-1 di Verona del 28 maggio scorso, autore Stojanovic al 90’, ultima in match ufficiali siglata in coppa Italia, 12 agosto scorso, Empoli-Cittadella 1-2 da Caputo al 7’ (digiuno di 443’).

100 IN NERAZZURRO PER CALHANOGLU – 100 in nerazzurro per Hakan Calhanoglu, che somma finora 71 partite di serie A, 18 gare di coppe europee, 8 di coppa Italia e 2 in supercoppa di Lega. Il debutto datato 21 agosto 2021, serie A, Inter-Genoa 4-0.

INTER: 12 PUNTI CON 4 GIOCATORI DIVERSI DECISIVI – I 12 punti nerazzurri nella serie A 2023/24 finora arrivati con gol decisivi di vittorie da 4 giocatori diversi, Dumfries, Lautaro, Mkhitaryan e Thuram.

SEMPRE PARI CON GLI AZZURRI PER L’ARBITRO MARCENARO – Matteo Marcenaro di Genova l’arbitro di Empoli-Inter. Il fischietto ligure ha diretto 17 gare in Serie A, 2 in questa stagione. Tre i precedenti con gli azzurri: il pari casalingo per 1-1 del marzo scorso con l’Hellas Verona, il 2-2 al Castellani Computer Gross Arena con il Torino della passata stagione e lo 0-0 esterno con il Milan. Un unico precedente con l’Inter, con i nerazzurri che hanno superato il Sassuolo a maggio 2023.

ASLLANI, DESTRO, DIMARCO E FRATTESI GLI EX DELLA GARA CON L’INTER – Sono quattro gli ex della sfida di quest’oggi al Castellani tra Empoli e Inter. Partendo dagli ex azzurri oggi nelle fila dei nerazzurri, troviamo Kristjan Asllani, cresciuto nel settore giovanile azzurre, arrivando fino all’esordio in prima squadra e giocando, con l’Empoli, 23 gare con un gol (proprio al Meazza con l’Inter); Federico Dimarco ha invece vestito la maglia azzurra, nella stagione 2016/17, collezionando 12 presenze mentre Davide Frattesi ha giocato ad Empoli nella stagione 2019/20 giocando 41 gare con 5 gol. Un solo ex Inter, con Mattia Destro, cresciuto nel vivaio nerazzurro senza però mai esordire in prima squadra.

ANDREAZZOLI SEMPRE SCONFITTO DA SIMONE INZAGHI – Sesto incrocio ufficiale tra Aurelio Andreazzoli e Simone Inzaghi, con coach azzurro finora sempre sconfitto.

ANDREAZZOLI CONTRO L’INTER E QUELLA MALEDETTA SERA DEL 26 MAGGIO 2019… – Aurelio Andreazzoli al sesto confronto ufficiale contro l’Inter. Nei 5 incroci precedenti mai pareggio, con 4 successi per l’Inter ed 1 per il coach azzurro. Davvero amara la sconfitta di Andreazzoli, Inter-Empoli 2-1 del 26 maggio 2019, ultima giornata del campionato di serie A 2018/19 che si chiuse con la retrocessione degli azzurri toscani in serie B, complice anche lo 0-0 del “Franchi” tra Fiorentina e Genoa, che si salvarono a braccetto.

INZAGHI IN VANTAGGIO 9-1 SULL’EMPOLI – Simone Inzaghi affronta per la undicesima volta l’Empoli in partite ufficiali, da tecnico: mister nerazzurro in netto vantaggio con 9 vittorie e la sola sconfitta dell’andata di questa serie A 2022/23.