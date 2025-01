Campionato Primavera 1 – Trofeo “G. Facchetti”

Risultati 19° giornata (ULTIMA GIRONE ANDATA )

EMPOLI – Cesena 1 – 3

Gol: 15′ rig. Coveri (C) – 25′ Ghinelli (C) – 85’ rig. Coveri (C) – 90′ Monaco (E)

Atalanta – Milan 1 1 39′ rig. Simonetto (A) – 47’ Paloschi (M) Lazio – Juventus 1 1 15′ Vacca (J); 31′ Sulejmani (L) Cagliari – Cremonese 3 0 36′ Marcolini – 69′ e 85′ Bolzan Monza – Bologna 4 0 8′ e 39′ Colombo – 46′ Crasta – 67′ Lupinetti Udinese – Fiorentina 0 6 3’ Rubino – 16’ Tarantino – 24’ Bertolini – 46’ Caprini – 64’ Lamouliatte – 71’ Gudelevicius Hellas Verona – Lecce 0 1 89’ Delle Monache Torino – Roma 2 4 23′ Sugamele (R) – 25′ Marazzotti (R) – 32′ Reale (R) – 57’ Levak (R) – 65′ Acar, 67′ Mangiameli (T) Sampdoria – Genoa 1 2 47’ Ghirardello (G) – 70’ Barbini (G) – 81’ Balde (S) Inter – Sassuolo 2 1 8′ Alexiou (I) – 25′ aut. Benvenuti (I) – 66′ Knezovic (S)

Classifica dopo la 19a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs Roma 19 39 12 3 4 44 25 Sassuolo 19 37 11 4 4 38 24 Fiorentina 19 35 11 2 6 42 27 Inter 19 34 10 4 5 34 28 Milan 19 33 10 3 6 37 25 Juventus 19 33 10 3 6 38 27 Genoa 19 30 9 3 7 35 30 Lazio 19 29 7 8 4 27 22 Torino 19 28 9 1 9 28 29 Hellas Verona 19 28 8 4 7 28 31 Lecce 19 27 7 6 6 31 27 Cagliari 19 26 7 5 7 21 21 Cremonese 19 25 7 4 8 30 35 Cesena 19 24 5 9 5 28 28 Empoli 19 22 6 4 9 24 31 Monza 19 21 5 6 8 31 35 Atalanta 19 20 4 8 7 29 32 Bologna 19 18 5 3 11 26 35 Udinese 19 9 2 3 14 18 56 Sampdoria 19 9 2 3 14 22 43

UNDER 18 Professionisti

Girone A – 17a Giornata (Ultima Girone di Andata)

EMPOLI – Torino 1 – 2

GOL: 6’ Rossetti (E) – 46’ Atlee (T) – 70’ Conte (T)

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 14° Giornata (Prima Girone di Ritorno)

EMPOLI – Lecce 2 – 1

GOL:

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 14a Giornata (Prima Girone di Ritorno)

Bari – EMPOLI 0 – 2

Gol: 22′ Isidori- 65’Murolo

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 14a Giornata (Prima Girone di Ritorno)

Bari – EMPOLI 1-0