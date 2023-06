EMPOLI 7 INTER 8

10′ Blini, 22′ Campaniello, 34′ Carrara; 61′ Curcio (R), 2′ 1ts Carrara, 9′ 2ts Bagordo (R)

Purtroppo i ragazzi di Filippeschi non ce l’hanno fatta. Una sconfitta beffarda che arriva dopo i calci di rigore. Una partita, che va detto subito, ha visto un arbitraggio davvero vergognoso. Doppio vantaggio per l’Empoli che nel primo tempo è andato in gol con Blini e Campaniello. Nella ripresa l’Inter trova il pareggio con Carrara e con Curcio che segna su un rigore molto dubbio. Ai supplementari l’Inter effettua il sorpasso con Carrara ma all’ultimissimo minuto arriva un rigore per noi che con grade freddezza segna il capitano Bagordo. Arriva la lotteria dei rigori con l’Inter che gli segna tutti e cinque mentre noi ne sbagliamo uno. Bravi lo stesso, c’è da essere orgogliosi di questi ragazzi che nel futuro regaleranno grandi soddisfazioni.

EMPOLI : Lastoria, Tavanti, Gori (87′ Landi), Bagordo, Antonini, Barbieri, Busiello (74′ Verdone), Baralla (87′ Sorbillo) Campaniello, Blini (94 Checcacci), Zanaga (94′ Mainardi).

A Disp: Vannini, Battaglini, Guglielmino, Sajlaj.

Allenatore: Andrea Filippeschi

INTER: Mortarino, Lissi (62′ Moranduzzo), Sorino (74′ Grotti), Latorre, Bovio, Peletti, Virtuani (66′ Vukaj), Grisoni Fasana (62′ D’Agostino) Carrara, Moressa (86′ Leoni) Curcio.

A Disp: Dorigo, Breda, Epifani, Leoni, Rivolta.

Allenatore: Simone Fautario

Arbitro : Sig. Massari di Torino.

Ammoniti: 36′ Antonini (E), 83′ Latorre (I),

L’atroce lotteria dei calci di rigore costa la sconfitta all’Empoli in finale di Coppa Italia, disputata al “Bruno Recchioni” di Fermo. 5-4 il risultato finale in favore della squadra nerazzurra, senza mai perdere nelle 18 partite stagionali. Gli azzurrini si erano portati sul 2-0 ad inizio partita con due gol di ottima fattura firmati da Blini e Campaniello, poi Carrara riduce le distanze poi Curcio firma il pareggio su rigore. Nei supplementari Carrara firma il 3-2, ma Bagordo firma il pareggio ad un minuto dalla fine. Poi purtroppo veniamo puniti dalla “solita” atroce lotteria dei calci di rigore.

LIVE MATCH

TIRO INTER. D’Agostino Gol

TIRO EMPOLI. Bagordo Gol

TIRO INTER. Leoni Gol

TIRO EMPOLI. Campaniello Gol

TIRO INTER. Vukaj Gol

TIRO EMPOLI. Verdone Parato

TIRO INTER. Curcio Gol

TIRO EMPOLI. Mainardi Gol

TIRO INTER. Latorre Gol

TIRO EMPOLI. Checcacci Gol

CALCI DI RIGORE

101′- Ultimo calcio d’angolo in favore dei nerazzurri, tutti dentro i saltatori. Lastoria!!!!!!!!! prodigioso su Bovio con il palmo della mano sinistro ricaccia indietro la palla del 4-3.

101′- Assegnato un minuto di recupero che parte da adesso.

99′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL La pareggia con freddezza Bagordo 3-3!!!

98- Attenzione!! calcio di rigore per L’Empoli punito il fallo di mano di Leonarduzzo.

98- Landi recupera palla allarga per Antonini, il suo cross troppo lungo.

96′- Rimessa laterale in favore dell’Inter, i nerazzurri possono respirare. Sul proseguo dell’azione ravvisato stavolta il fallo di mano a Carrara. Punizione in favore degli azzurrini.

95′- Curcio stende Mainardi, fallo senza un cartellino giallo apparso legittimo. La punizione scodellata in area, la fa sua Mortarino.

94′- Altro doppio cambio per Filippeschi, c’è da cercare la rete di un pareggio che sarebbe strameritato.

92′- Adesso una montagna da scalare per i ragazzi di Filippeschi, chiamati a cercare il pareggio dopo essere stati avanti per 2-0 nel primo tempo.

91′- L’Empoli muove il primo pallone del secondo tempo supplementare, Vukaj fermato in scivolata da Barbieri.

2° Tempo supplementare

91′- Finisce il primo tempo supplementare con l’Inter in vantaggio sull’Empoli. Proteste di Filippeschi all’indirizzo di Massari, ma ormai la decisione è stata presa.

90′- Assegnato un minuto di recupero.

89′- Ci si avvicina alla fine del primo tempo supplementare, il tempo che passa inevitabilmente favorisce la squadra di Fautario in vantaggio per 3-2.

87′- Si riprende a giocare dopo una girandola di cambi effettuati dai due tecnici.

85′- Sugli sviluppi del quarto angolo per gli azzurri, ci prova Barbieri in mischia non inquadrando la porta avversaria.

84′- Per onor di cronaca gli azzurrini hanno protestato per un presunto tocco di mano da parte di Curcio in occasione del gol di Carrara. Empoli non fortunato con la direzione arbitrale stasera.

82′- La ribalta l’Inter, Curcio serve Carrara che si presenta davanti a Lastoria il suo tiro viene ribattuto si avventa per il tap-in vincente

81′- L’Inter muove il primo pallone di questi supplementari. Vi ricordiamo che saranno due tempi da 10 minuti ciascuno.

1° Tempo Supplementare

85′- Finiscono qui i tempi regolamentari, 2-2 tra Empoli ed Inter.

83′- Arriva anche il primo ammonito anche nelle file dell’Inter, ne fa le spese Latorre.

81′- Carrara anticipato da una chiusura di Barbieri, era scoperto l’Empoli in questa situazione.

80′- Assegnati cinque minuti di recupero.

79′- Baralla recupera palla la sua sventagliata per Campanella che travolge Mortarino. Punizione in favore della squadra di Simone Fautario.

78′- Intervento piuttosto duro di D’Agostini su Gori, per Massari si può proseguire.

76′- Ultime battute, poco più di tre minuti per evitare i supplementari.

74′- Arriva adesso il primo cambio per Filippeschi, mentre nell’Inter uscito proprio Sorino al quale è stato annullata la rete per fuorigioco.

72′- Gol annullato all’Inter, sinistro di Moressa respinto da Lastoria. Si avventa per il tap-in vincente Sorino ma il calciatore dell’Inter era in fuorigioco.

70′- Gli azzurrini stanno ritrovando fiducia e coraggio, tornando a minacciare la retroguardia avversaria.

68′- Seconda traversa per gli azzurrini! sul cross di Bagordo si coordina Blini con il destro ma il legno gli dice di no poi non ci arriva Busiello.

68′- Break di Busiello che si porta al limite dell’area, il suo destro alzato in angolo da Mortarino.

67′- Meno efficace in questa ripresa l’Empoli, cross di Bagordo direttamente sul fondo.

62′- I primi cambi della gara effettuati dall’Inter, stessi gli undici invece per Filippeschi.

60′- Cooling Break assegnato dal direttore di gara, tempo per i ragazzi per rifocillarsi.

56′- Sugli sviluppi del nono angolo per l’Inter, ci prova Carrara blocca Lastoria. La squadra di Filippeschi in evidente difficoltà in questa ripresa, ma gli azzurrini non mollano.

51′- Curcio segna dagli undici metri e pareggia.

50′ – Incredibile, rigore per l’Inter. fallo su Moressa. Molto dubbio.

49′ – Traversa di Zanaga, incredibile, vicinissimi al terzo gol!!!!

48′ – Ancora un diagonale velenoso di Campaniello che fa la barba al palo.

46′ La Torre dal limite pericolosissimo, Lastoria un miracolo deviando in angolo.

45′ – Diagonale di Campaniello che non esce di molto.

41′ – Carrara impegna da fuori Lastoria che devia in angolo.

2° Tempo

41′ – Finisce il primo tempo con gli azzurrini avanti per 21-

38′ – Finale di tempo con l’Inter avanti.

34′- Accorcia le distanze l’Inter, mortifero sinistro di Carrara che va a morire sotto la traversa

33′- Accelerazione di Virtuani, il suo destro abbondantemente sopra la traversa

28′- Latorre cerca la sventagliata in avanti, chiude con efficacia Barbieri poi l’Empoli si procura una rimessa laterale

24′- Inter Pericolosa! spinge Lissi a destra a cercare in mezzo all’area Moresca, la sua girata sopra la traversa.

22′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Campaniello la raddoppia con un destro mortifero da dentro l’area non lasciando scampo a Mortarino

18′- Ripartenza ficcante dell’Empoli sull’asse Busiello-Zanaga, servizio a tagliare l’area per Blini. Il suo sinistro di esterno da posizione defilata non inquadra la porta di Mortarino.

10′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Blini con un sinistro chirurgico deviato da Lissi imparabile per Mortarino vanamente proteso sulla sua destra

6′- Lungo cross dalla destra di Tavanti a pescare sul secondo palo Campaniello, il suo colpo di testo supera la traversa perdendosi sul fondo.

2′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina per i milanesi, si accende una mischia in area azzurra: poi ci prova da fuori Grisoni blocca Lastoria.

1° Tempo