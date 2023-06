Non è un mistero il forte interessamento della Juventus verso il nostro terzino sinistro Fabiano Parisi. Nei giorni scorsi sarebbero proseguiti vari contatti tra le parti con le due società al lavoro per cercare di arrivare a un accordo. Da quanto trapela l’Empoli valuta il giocatore sui 12 milioni e non intende concedere ulteriori sconti mentre la Juventus vorrebbe inserire una contropartita tecnica per cercare di abbassare il costo del cartellino con il nome di Filippo Ranocchia in cima alle preferenze degli azzurri.

L’intenzione della società bianconera è quella di stringere a breve sul terzino per consegnare il giocatore già a inizio ritiro al proprio allenatore. Inoltre anche la mamma di Fabiano si augura che il figlio possa a breve trasferirsi alla Juventus. Ieri nel corso di un intervista a Sport Channel 24 ha detto la sua sull’argomento:

Ti chiedono se andrà alla Juve?

“Questa è un domanda che spesso mi fanno, me lo auguro, ma non c’è ancora niente di effettivo”.

Se dovesse andare alla Juve il più felice sarà tuo marito che era uno juventino doc…

“Infatti, la prima maglietta se Fabiano andrà alla Juve sarà dedicata a lui”.

Nei prossimi giorni torneremo sicuramente sull’argomento perchè riteniamo che sarà una delle situazioni che a breve verranno definite.