Presentata stamattina la 74ª Viareggio Cup, in programma dal 12 al 26 febbraio 2024. Parteciperanno 24 squadre (9 italiane e 15 straniere) della categoria under 18, divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6). Accederanno agli ottavi le prime due di ciascun raggruppamento più le due migliori terze di ciascun gruppo. La gara inaugurale (preceduta dalla lettura del giuramento d’apertura) e la finalissima si disputeranno allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago (frazione di Viareggio).

Anche questa edizione del Torneo, come avevamo già anticipato, è riservata alle squadre Under 18. L’Empoli parteciperà con la squadra che partecipa al Campionato Under 18 Professionisti, allenata da Andrea Lisuzzo.

.

Questi i GIRONI:

GRUPPO A *

Girone 1: Sassuolo, Galatasaray (Turchia), Westchester United (Stati Uniti), Sahel Atlantic (Senegal)

Girone 2: Fiorentina, Stella Rossa (Serbia), Carrarese, Beyond Limits (Nigeria)

Girone 3: Honvéd (Ungheria), Ibrachina (Brasile), Pontedera, Alex Transfiguration (Nigeria)

GRUPPO B **

Girone 4: Empoli, Melbourne City (Australia), Imolese, Ojodu City (Nigeria)

Girone 5: Torino, Rukh (Ucraina), UYSS New York (Stati Uniti), Centre National Brazzaville (Congo)

Girone 6: Rappresentativa Serie D, Jóvenes Promesas (Spagna), Avellino, Mavlon (Nigeria)

* Le gare del gruppo A si disputeranno lunedì 12, mercoledì 14 e venerdì 16 febbraio

** Le gare del gruppo B si disputeranno martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 febbraio