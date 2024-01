La Juventus è scesa in campo per preparare la sfida con l’Empoli, in programma allo Stadium sabato 27 gennaio alle ore 18:00. Nella seduta odiertna Adrien Rabiot e Federico Chiesa hanno lavorato ancora a parte. Il francese sarà sicuramente assente per la sfida con i toscani, per quanto riguarda Chiesa invece le sue condizioni saranno valutate nel corso della settimana. Il nuovo acquisto bianconero Tiago Djalò si è sottoposto ad alcuni test questa mattina e a a partita da domani inizierà il suo inserimento graduale con la squadra. Il difensore, come mostrato dai canali social della Juventus, ha anche scelto il suo nuovo numero di maglia, che nello specifico sarà il 33.