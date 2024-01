Andante

Dopo il terremoto in panchina, sono state avvertite nitide tre forti scosse di assestamento. Sono quelle che l’Empoli ha rifilato al Monza, rimettendosi temporaneamente in carreggiata e alimentando le speranze di poter riparare a una situazione apparentemente compromessa. Tre vibranti scosse telluriche che hanno rivitalizzato tutto l’ambiente azzurro. Il terzo ribaltone in panchina della stagione, lungi dall’aver risolto tutti i guai incontrati in una stagione estremamente complicata, ha prodotto il sussulto auspicato. Al netto della prestazione-monstre di un singolo, su cui torneremo, tutta la squadra è apparsa spogliata di molte delle paure e insicurezze mostrate nel corso delle ultime settimane. Davide Nicola non è fornito di alcuna bacchetta magica ma di massicce dosi di pragmatismo e cultura del lavoro. Non possiede alcuna ricetta miracolosa ma una discreta quantità di coraggio e temperamento. La spinta motivazionale, derivata dall’avvicendamento in panchina, è stata perfettamente assorbita da capitan Luperto e compagni che hanno offerto una prestazione solida e compatta approfittando di un avversario molle e impalpabile. L’Empoli non vinceva da oltre due mesi. Il Monza non aveva mai perso contro formazioni appartenenti alla parte bassa della classifica. Eppure si è avvertita fin da subito la sensazione che i brianzoli fossero l’avversario giusto al momento giusto. La classica squadra esteticamente carina a vedersi, raffinata nel palleggio ma narcisista e presuntuosa, tremendamente sterile e inconcludente. Risultato: gli azzurri, finalmente cinici e determinati, sono andati a nozze come non erano riusciti a fare contro avversari molto meno dotati sul piano qualitativo.

Vivace

Mister Nicola si è rivelato fin da subito coraggioso e propositivo anche nelle scelte tattiche. Il tecnico piemontese, al debutto, si è affidato a un modulo mai applicato alle nostre latitudini. E l’atteggiamento tattico degli azzurri rappresenta forse la novità più interessante, ancor prima dei tre punti ottenuti sul campo che mancavano da metà novembre e servivano come il pane per rianimare un gruppo atrofizzato dalla paura e dalla tensione. Il tecnico piemontese ha proposto un elastico 3-5-2 con il solido terzetto Ismajli-Walukievicz-Luperto supportato dai ripiegamenti laterali di Bereszynski e di un inedito Gyasi. L’ex spezzino, che a Verona si era ritrovato a tratti anche a fare il centravanti (?), è stato messo nelle condizioni di sentirsi maggiormente a proprio agio in un ruolo che, alle soglie dei 30 anni, evidentemente sente ormai più suo. Non solo. Nicola è andato alla ricerca di una maggiore densità sulla mediana, rispolverando Marin, puntando sulle caratteristiche di ordine e disciplina tattica assicurate da Grassi e affidandosi alle incursioni e alle sortite offensive di un monumentale Zurkowski. Ha lanciato dal primo minuto il neo arrivato Cerri, sfruttando la sua fisicità e la sua diligente applicazione al servizio della squadra. Un cocktail che ha prodotto un Empoli più omogeneo e, allo stesso tempo, più efficace in fase offensiva.

Allegro maestoso

Szymon Zurkowski dove sei stato tutto questo tempo? A quale esilio eri stato costretto? Non si ricordava da tempo immemore un impatto così devastante nella dinamica di una stagione. 4 reti in 120 minuti. Praticamente, in neppure una partita e mezzo, il 50% di quelle segnate sinora dall’intera rosa azzurra: 10 gol in tutto il girone d’andata. Una saetta al volo dalla media distanza, un tap-in di testa, una battuta a rete di rabbia e opportunismo. Il catalogo messo in mostra dall’ex spezzino è roba da stropicciarsi gli occhi. Al di là dei numeri clamorosi, la sensazione è che Zurkowski abbia portato in dote quelle dosi di serenità e spensieratezza che non sembravano più appartenere al resto della squadra. Il polacco non ha vissuto sulla sua pelle tutte le difficoltà di questi mesi. È mentalmente libero da quei retaggi che hanno paralizzato l’Empoli nel corso di questo campionato. Una scossa elettrizzante di fiducia e euforia trasmessa da un singolo che non aspettava altro che tornare a indossare quella maglia azzurra che si sente cucita sulla pelle. È vero, occorre misura e senso di equilibrio: Davide Nicola non è il Re Mida che trasforma in oro ciò che tocca, Zurkowski non è l’Uomo della Provvidenza. Sono semplicemente due figure che hanno generato entusiasmi inediti. Non è poco.