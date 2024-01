Tre gare un solo biglietto, un solo tagliando per le sfide casalinghe contro Genoa, Fiorentina e Cagliari a prezzo speciale!

Empoli Football Club metterà a disposizione dei propri sostenitori la possibilità di sottoscrivere un pacchetto promozionale per le prossime tre partite casalinghe di campionato, dando la possibilità di assicurarsi il posto al Carlo Castellani Computer Gross Arena con un’importante scontistica rispetto all’acquisto dei singoli biglietti in occasione delle sfide contro Genoa (sabato 03/02/2024 alle ore 15.00), Fiorentina (domenica 18/02/2024 alle ore 15.00) e Cagliari (domenica 03/03/2024 alle ore 15.00).

Il pack sarà acquistabile fino alle 13:00 di sabato 3 febbraio unicamente presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria e presso l’Unione Clubs Azzurri, con la vendita, per disposizioni delle autorità competenti in materia, riservata ai residenti nei comuni del circondario Empolese Valdelsa ed ai residenti nei comuni di San Miniato, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco Di Sotto.

Per informazioni sulla vendita o direttamente per l’acquisto del pacchetto potete anche utilizzare il servizio WhatsApp 3791260302.

Oltre alla tariffa Intero e Under 14 (nati dal 04/02/2010) sarà disponibile la tariffa «Promo Amici» e «Promo Insieme» che consentirà di acquistare altri Pack con un ulteriore sconto. Il pack Promo Amici consente di acquistare, dal secondo fino al quarto pack, ad un prezzo minore del primo pacchetto; il pack Promo Insieme prevede necessariamente l’acquisto di un pacchetto Intero e di un pacchetto Under 14 a cui poter aggiungere ulteriori due pacchetti a prezzo scontato. Essendo una promozione, il pacchetto acquistato NON è cedibile.

CURVA NORD INTERO PROMO AMICI INTERO UNDER 14 PROMO INSIEME GENOA 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 FIORENTINA 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 CAGLIARI 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 TOTALE 45,00 0,00 45,00 25,00 0,00 PACK3 27,00 23,00 27,00 3,00 20,00