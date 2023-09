Il calendario non aiuta, nè in relazione a questa mera statistiche che lascia il tempo che trova, nè per provare a trovare quei punti che potrebbero dare un pizzico di tranquillità all’ambiente. Ma, come si dice, alla fine ci dobbiamo giocare comunque e la differenza è solo nella cronologia. Parlando però di statistica, con tutte le difficoltà del caso, con la Roma alla ripresa ci sarebbe da provare ad evitare di scrivere un record negativo.

Come avevamo già raccontato settimana scorsa, guardando alle stagioni di serie A, soltanto una volta l’Empoli si era trovato a perdere tutte e tre le prime giornate di campionato. Tra l’altro, senza segnare nemmeno un gol. La stessa identica situazione numerica di adesso. La svolta arrivò però alla quarta giornata, dove arrivarono i gol e la vittoria. Era la stagione 2005/06 ed alla quarta giornata (situazione questa diversa da quella che si presenterà quest’anno) c’era il Cagliari il Castellani. Un avvio tremendo con i rossoblù a passare in vantaggio, facendo sprofondare lo stadio in un silenzio tombale. Poi però arrivò la doppietta di Tavano ed il sigillo di Almiron.

Per logici motivi non sarà facile ripetere quel tipo di risultato, ma già un pareggio basterebbe per evitare di andare a scrivere questo record negativo. Se arrivasse anche un gol si bloccherebbe anche questo tipo di situazione. Perchè quel 2005/06, che vide arrivare l’Empoli undicesimo sul campo – poi ottavo con calciopoli – resta anche l’unica stagione di serie A nella quale l’Empoli non ha mai segnato un gol nelle prime tre giornate. A chiudere quelle tre sconfitte fu Mario Somma, che però come noto non terminò quella stagione. In quell’Empoli c’era anche Paolo Zanetti. DI seguito il servizio di Italia 1 su quell’Empoli-Cagliari 3-1