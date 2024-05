Sarà un Lazio -Empoli diverso da tutti quello che andrà in scena domenica 12 maggio alle 12.30 allo Stadio Olimpico di Roma. In occasione del 50° anniversario del primo scudetto, sotto la guida di Maestrelli, la società biancoceleste ha in programma numerose iniziative per rendere omaggio agli eroi del 1974, per questo ha invitato i propri tifosi a recarsi allo stadio quanto prima. Si prevede un Olimpico strapieno, sono attese infatti oltre 50000 spettatori.

Intanto è ripresa la preparazione della squadra di Tudor con ai box il solo difensore Mario Gila. Qualche problema fisico anche per Casale che dovrebbe recuperare in vista di domenica anche se non è escluso che possa partire dalla panchina visto che tutti e tre i centrali( Patric e Romagnoli) sono diffidati.

A centrocampo possibile il ritorno dal 1’ di Vecino mentre in attacco c’è il solito ballottaggio tra Immobile e Castellanos per il ruolo di prima punta.