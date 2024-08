A pochi giorni dal via della Serie A Enilive 2024/25, il settore di maratona inferiore è completamente esaurito e non sarà possibile più sottoscrivere gli abbonamenti, così come non saranno in vendita i tagliandi per le singole gare! Questo il primo grande traguardo (scontato) di questa campagna abbonamenti. E, se tutto andrà come si spera, sarà il miglior saluto al settore che per decenni è stato il cuore pulsante del nostro magnifico tifo.

Restano disponibili i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Curva Nord (con un pack speciale per 16 gare), con sconti e promozioni pensate per tutti i tifosi azzurri che sceglieranno di sottoscrivere l’abbonamento. Sarà possibile abbonarsi all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Carlo Castellani Computer Gross Arena, all’Unione Clubs Azzurri oppure online su Vivaticket (sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento utilizzando il sito https://empolicalcio.vivaticket.it, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure recandosi direttamente i presso i punti vendita autorizzati)

Numerosi i vantaggi per coloro che sceglieranno di abbonarsi, a partire da quello economico con il prezzo dell’abbonamento che è inferiore alla somma dei biglietti delle singole gare. Inoltre, numerosi benefit pensati per tutti gli abbonati. Uno sconto del 10% e la prelazione su una serie di prodotti esclusivi all’Empoli Store e per l’Empoli Giovani Camp; inoltre uno Welcome Kit da ritirare a fine campagna abbonamenti, la possibilità di acquistare in prelazione, in determinate gare, biglietti per terze persone. E da quest’anno la possibilità di rivendere il posto allo stadio nel caso non si possa essere presenti in una determinata sfida.

Una tariffa speciale dedicata alle famiglie, Donne, Under 14, Under 18, Under 21, Over 65 e diversamente abili con invalidità maggiore o uguale al 75%. La possibilità di rateizzare il pagamento dell’abbonamento: se non vuoi pagare in unica soluzione, online sarà possibile rateizzarlo in tre comode rate a tasso zero. Per tutte le info sull’acquisto dell’abbonamento sarà possibile contattare il nostro numero WhatsApp 3791260302 oppure visita il nostro sito ufficiale nella sezione dedicata!

Ricordiamo che la Fidelity Card “Empoli Member” è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso allo Stadio Computer Gross Arena Carlo Castellani ed è quindi indispensabile esserne in possesso per sottoscrivere l’abbonamento. La Fidelity Card “Empoli Member” può essere sottoscritta esclusivamente all’Empoli Point (non sarà possibile sottoscrivere la card Empoli Member e conseguentemente l’abbonamento all’Empoli Store di Piazza della Vittoria) del Carlo Castellani Computer Gross oppure online su https://empolicalcio.vivaticket.it. La card è gratuita per chi sottoscrive l’abbonamento e sarà consegnata sul momento (modalità instant issuance).